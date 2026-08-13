Deco planea un último golpe en el mercado del Barcelona

El Barcelona afronta la última etapa del mercado de fichajes de verano en un escenario que podría ser testigo de numerosos movimientos.

El club catalán espera cerrar la salida de varios jugadores durante los próximos días, logrando importantes ingresos económicos y, en consecuencia, ampliando el margen salarial para poder inscribir a los futbolistas que todavía se encuentran fuera de la lista.

El diario "Sport" señaló que el objetivo del Barcelona es claro: fichar a un delantero, con Julián Álvarez como máxima prioridad, junto a Rodri y Cancelo, aunque la dirección deportiva trabaja también en la posibilidad de cerrar una operación adicional.

El director deportivo Deco quiere, como mínimo, fichar a un central de primer nivel, preferiblemente zurdo, durante los últimos días del mercado de fichajes, si las cuentas económicas lo permiten.

Deco consideraba desde el inicio del verano que el eje de la defensa necesitaba un refuerzo importante, y por ese motivo se movió para intentar fichar a Alessandro Bastoni, defensa del Inter de Milán, pero esa opción quedó finalmente descartada debido a la falta de consenso en el plano deportivo, además de considerarse que el valor del jugador era demasiado elevado.

El asunto del central quedó, en cierto modo, aplazado, pero la salida de Ronald Araújo reabrió esta posibilidad, y el Barcelona está decidido a fichar a un nuevo defensa.

El técnico Hansi Flick se siente satisfecho con la pareja defensiva formada por Cubarsí y Gerard Martín, pero entiende el deseo del club de reforzar la posición si surge la oportunidad de fichar a un jugador de alto nivel.

La plantilla del equipo cuenta además con Christensen y Eric García, aunque este último disputará un gran número de minutos en la posición de lateral durante la temporada actual.

Además, existe la opción del jugador de la academia del club, Álvaro Cortés, que goza de confianza dentro del Barcelona, pero la dirección considera que el equipo se beneficiaría de la llegada de un jugador con más experiencia para garantizar una buena cobertura de la posición.