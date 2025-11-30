Getty
Deco revela por qué Rashford “sufría” en el Manchester United y cómo el Barcelona aprovecha su mejor versión
Rashford se ha convertido en el más reciente ejemplo del éxito del proyecto de Deco
Deco regresó a su antiguo club como directivo en el verano de 2023, tras varios años trabajando como agente. Animado por el presidente Joan Laporta a asumir el cargo, el excentrocampista —brasileño de nacimiento y portugués por adopción— ha firmado varias incorporaciones de alto perfil, entre ellas su exrepresentado Raphinha y, más recientemente, Marcus Rashford.
El internacional inglés fue identificado desde el principio como un objetivo ideal por su capacidad para desempeñarse en cualquiera de las tres posiciones del ataque de Hansi Flick, además de su deseo de afrontar un nuevo reto. Deco confirmó a The Times que Rashford tenía un interés especial en vestir la camiseta del Barça. El delantero llegó cedido hasta el final de la temporada 2025-26, con una opción de compra fijada en 30 millones de euros.
Según Deco, Rashford está disfrutando plenamente su etapa en Barcelona, en parte porque se siente liberado de la presión de ser la principal referencia ofensiva del Manchester United.
Deco: Rashford está feliz en el Barça
Cuando le preguntaron a Deco por el resurgimiento de Rashford en el Barça, respondió: “Está feliz con nosotros. Marcus es un jugador fantástico. Asumió la responsabilidad de convertirse en una figura importante en el Manchester United —un club que, como nosotros, es de los más grandes del mundo— siendo aún muy joven. También sufrió un poco durante el proceso de cambio generacional en el United. Si revisas al equipo en los últimos cinco años, verás que han tenido dificultades para reconstruirse y volver a ser fuertes. Él estuvo ahí durante todo ese periodo. No es fácil para un jugador del que todos esperan tanto. Cuando eres una pieza clave, cargas con una enorme responsabilidad.”
Añadió: “Buscábamos en el mercado un jugador con su perfil, alguien capaz de desempeñarse en las tres posiciones del ataque. Pudimos ficharlo cedido gracias a su deseo de jugar en el Barcelona. Esperó mucho. Sabía que estábamos lidiando con las reglas financieras, pero fue paciente. Esperó, y estamos encantados de tenerlo con nosotros.”
La motivación del Rashford “más inteligente”
La permanencia de Rashford podría depender del estado financiero del Barcelona. Deco destacó su admiración por la forma en que Joan Laporta está guiando al club en medio de un contexto económico complejo, y cómo la construcción de un equipo joven alrededor de talentos de la casa como Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Alejandro Balde ha vuelto a convertir al Barça en un atractivo para figuras del calibre de Rashford.
Añadió: “Cuando eres un jugador inteligente como Marcus, fichas no solo porque te guste el club, sino porque quieres ganar títulos.”
Próximo desafío del Barça: el Atlético
Ya sea que el fichaje termine siendo permanente o no, lo cierto es que tanto el club como el jugador están cosechando beneficios inmediatos de esta relación. Más allá de un reciente contratiempo físico, Rashford se ha adaptado con rapidez a su nueva vida en Barcelona, encadenando actuaciones que han reavivado su carrera internacional de cara al Mundial del próximo verano.
Para el Barça, el atacante inglés se ha convertido en una pieza comprometida y versátil que ayuda a aliviar la carga sobre el tridente principal formado por Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski. Podría ser un recurso invaluable en la inminente lucha por el título de LaLiga.
Los Blaugranas lidera actualmente la clasificación con un punto de ventaja sobre el Real Madrid y recibirá al Atlético de Madrid el 2 de diciembre, en el recientemente reabierto Camp Nou.
