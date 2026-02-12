Getty Images Sport
«Decisiones como esta pueden decidir títulos»: los aficionados se indignan después de que Gabriel se librara de una tarjeta roja en el empate del Arsenal con el Brentford
Gabriel evita el rojo mientras el Arsenal tropieza
Gabriel había sido amonestado cuando derribó a Outtara con una patada mientras este corría hacia la portería del equipo de Keith Andrews, después de que Keane Lewis-Potter empatara el partido tras el gol de cabeza de Noni Madueke. Con este resultado, los Gunners solo tienen ahora cuatro puntos de ventaja sobre el Manchester City, segundo clasificado.
El portero David Raya ya ha instado al club a «mantener la unión», pero los aficionados están decepcionados porque Gabriel no fuera expulsado con tarjeta roja.
Declaró a los periodistas: «Decepcionado con solo un punto. Nos mantenemos unidos. Es un campo difícil, pero tenemos que mantenernos unidos y seguimos en una gran posición, así que volveremos a intentarlo.
«Me sentí bien. Dominamos la mayor parte de la primera parte hasta que ellos cobraron impulso. Lo gestionamos muy bien y marcamos el gol en la segunda parte. Pensé que eso sería suficiente, pero ellos jugaron con peligro en las jugadas a balón parado y encajamos un gol. Tuvimos ocasiones para ganar el partido, pero no las aprovechamos».
Sobre la posibilidad de luchar por el título, añadió: «Seguimos en una posición excelente. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos. El domingo tenemos la FA Cup, pero el miércoles volvemos a la carga».
La reacción en las redes sociales
Los aficionados han reaccionado con asombro ante el hecho de que Gabriel no fuera expulsado, dada la claridad de la falta y la obvia consecuencia disciplinaria.
@City_Chief dijo : «Gabriel ya tenía una tarjeta amarilla, pero de alguna manera se libró de una segunda amonestación y una tarjeta roja por esta falta imprudente y peligrosa. Decisiones como esta pueden decidir títulos. Cuando los márgenes son tan ajustados, cada decisión cuenta. ¿Cualquier cosa para ayudar al Arsenal a ganar la liga?».
@InvertTheWing hizo referencia al capitán del Tottenham, Cristian Romero, que actualmente cumple una sanción de cuatro partidos: «Romero recibe una suspensión de 10 partidos por la entrada de Gabriel».
@Falsewinger dijo: «Gabriel se libra de una segunda tarjeta amarilla. Es una decisión atroz del árbitro, que podría haber elegido a Gabriel como triple capitán en la FPL (como yo)».
@AVFCStatto añadió: «Gabriel debería ser expulsado. Comprueba la insignia. Arsenal. No hay tarjeta roja».
@GeronimoMorgans concluyó: «Es la segunda tarjeta amarilla para Gabriel. Es claramente roja. ¿Cómo es posible que no se sancione?».
¿El Arsenal tambalea?
El equipo de Mikel Arteta solo ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, empatando con los Bees y el Nottingham Forest, y sufriendo una derrota ante el Manchester United. Sus dos victorias fueron contra el Leeds y el Sunderland.
El centrocampista Declan Rice declaró a BBC Sport: «El partido se dividió en dos mitades diferentes. Fueron sus primeros 20 minutos, terminamos la primera parte con fuerza, empezamos la segunda parte increíblemente bien y ellos terminaron la mitad mejor que nosotros. Nos ahogamos mucho después del gol».
«En este viaje nunca vas a estar al mismo nivel durante los 70 partidos de la temporada, pero tienes que dar lo mejor de ti mismo. Los pequeños detalles, lo básico, como digo, esta es una temporada llena de altibajos. No puedes ser ingenuo y pensar que va a ser fácil. Jugamos contra los mejores equipos semana tras semana. Tenemos que seguir esforzándonos y creyendo en nosotros mismos, controlando lo que podemos controlar.
Tenemos que bloquear el ruido exterior. Lo hemos hecho muy bien. La gente va a hablar de la lucha por el título y del Arsenal, pero tenemos un grupo muy tranquilo. No soy ingenuo al pensar que el Brentford es un rival fácil. Es uno de los mejores equipos de la liga y su reciente forma lo demuestra. Es un punto ganado en nuestro camino, pero queríamos ganar el partido».
¿Qué viene después?
El Arsenal se enfrentará al Wigan Athletic en la cuarta ronda de la FA Cup este fin de semana, antes de medirse al Wolverhampton en la Premier League.
