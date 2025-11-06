¡Decisión tomada sobre Jude Bellingham! Thomas Tuchel hace una gran elección para Inglaterra tras dejar fuera a la superestrella del Real Madrid de la última convocatoria de los Three Lions

The Athletic informa que a Bellingham se le dará la oportunidad de demostrar su valía cuando Tuchel nombre a su última plantilla de Inglaterra el viernes. Ha estado llamando la atención en el Real Madrid últimamente, anotando tres goles en sus últimos cuatro partidos, y tendrá la oportunidad de añadir a su colección de 43 partidos internacionales senior.

Danny Murphy estará entre aquellos contentos de ver a Bellingham recibir la bienvenida de nuevo al grupo, con el excentrocampista de Inglaterra habiendo dicho a GOAL después del desaire de octubre: “Encuentro un poco extraño la narrativa alrededor de su carácter y cualquier problema porque cuando he visto a Inglaterra - los he visto mucho en torneos y lo he observado de cerca, él es, con mucho, el mejor carácter en el campo cuando juega Inglaterra, en términos de producir grandes momentos, tomar el juego por el cuello, dejarlo todo en el campo.

“Si pudieras tener 11 Jude Bellinghams, ganarías la mayoría de los torneos. El elemento de no hablar con la prensa o no dar entrevistas o alguna que otra palabrota o rabieta o un poco de lo que algunas personas llamarían arrogancia, eso es lo que crea al jugador en el campo. Solo son rumores porque mucho del feedback de los jugadores - Jordan Henderson dijo recientemente cuánto le gusta y qué gran carácter es - creo que se ha exagerado un poco.

“Desde una perspectiva futbolística, tenemos una mejor oportunidad de ganar la Copa del Mundo si él está en el equipo. No me refiero solo a la plantilla, me refiero al equipo. Es un talento fenomenal. Deberíamos - como analistas, fans, prensa - apoyarlo, aplaudirlo y estar agradecidos de tenerlo, no tratar de derribarlo porque es el mejor que tenemos. Él es el que cambia el juego en nuestro lado. Él es el que puede hacer que las cosas sucedan. Es simplemente un jugador fenomenal.

“No culpo a Tuchel por no traerlo de nuevo en esta ocasión en particular porque solo ha jugado unos minutos para el Real Madrid. Entiendo eso y no lo veo como un drama. No lo veo como una gran declaración. Estamos jugando dos partidos que deberíamos ganar cómodamente - déjalo que siga con su estado físico, déjalo que siga mejorándose. Me quedaría absolutamente boquiabierto y asombrado si él, si está en forma, no está en el once titular de Tuchel para el Mundial.”