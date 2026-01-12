Getty/GOAL
"Debe haber estado realmente molesto" - Joan Laporta critica a Kylian Mbappé tras boicot al pasillo de honor del Barcelona en la Supercopa
Un final amargo para el espectáculo saudí
Las secuelas del emocionante Clásico del domingo en Jeddah han sido tan intensas como los 90 minutos de juego. El Barcelona retuvo su corona de la Supercopa de España con una ajustada victoria por 3-2, reafirmando su dominio sobre su eterno rival. Sin embargo, las celebraciones se vieron ensombrecidas por un incidente protagonizado por la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé.
El delantero francés, que arriesgó su condición física para disputar la final a pesar de una molesta lesión en la rodilla, mostró su frustración al finalizar el partido. Tras recibir su medalla de subcampeón, Mbappé fue visto gesticulando enfadado a sus compañeros, instándolos a abandonar el campo de inmediato en lugar de presenciar la entrega del trofeo o mostrar el respeto habitual a los vencedores. Este gesto, interpretado como una negativa a rendir la tradicional guardia de honor, provocó la indignación de la directiva del Barcelona.
En declaraciones a la emisora catalana RAC-1 tras el triunfo, el presidente del club, Joan Laporta, no ocultó su descontento con la actitud de Mbappé. Laporta subrayó que la verdadera grandeza deportiva se mide tanto por la forma de celebrar una victoria como por la manera de asumir una derrota.
Laporta pide respeto
“Me sorprendió lo que hizo,” reconoció Laporta durante la entrevista. “En la victoria y en la derrota hay que ser generoso y respetuoso. Esto es deporte, y siempre debes mantener un comportamiento adecuado. Nosotros, en la victoria, fuimos generosos y respetamos al equipo contrario. Por eso no puedo entenderlo.”
Aunque el respeto mutuo ha predominado en los últimos Clásicos, la tensión se ha incrementado esta temporada. Laporta hizo referencia a la presión que se generó desde el primer encuentro de liga, ganado por el Real Madrid en el Bernabéu, un episodio que aparentemente contribuyó a la actitud de Mbappé el domingo.
“Hubo un tono distinto desde aquel partido de liga, y los jugadores estaban un poco picados,” explicó Laporta. “Es comprensible. La verdad es que no vi en vivo ese momento específico de Mbappé en el campo, pero entiendo que debió ser complicado. Debieron estar realmente molestos, y por eso reaccionaron de esa manera.”
La frustración de la inferioridad
Quizás la parte más contundente del análisis de Laporta fue su sugerencia de que el arrebato de Mbappé no solo surgió por la derrota en la final, sino también por darse cuenta de que el Barcelona era el mejor equipo. La narrativa previa al partido podía favorecer al Real Madrid, pero la realidad sobre el césped en Arabia Saudita fue distinta.
“Ellos creían que teníamos menos posibilidades de ganar este partido, pero lo vieron por sí mismos en el campo, y eso, al final, es difícil de digerir. Ves lo que pasa,” añadió Laporta.
La jugada de Mbappé no sale como esperaba
Para Mbappé, la noche fue un desastre en varios niveles. El delantero de 27 años ingresó desde el banquillo con apenas 15 minutos restantes, desesperado por lograr su primera gran victoria en una final contra el eterno rival del Real Madrid. Sus problemas de rodilla estaban bien documentados, pero superó el dolor solo para encontrarse incapaz de cambiar el rumbo del partido.
La imagen de Mbappé desalentando a sus compañeros de hacer el pasillo de honor mientras el Barcelona levantaba el trofeo probablemente quedará como el símbolo definitorio de esta Supercopa, un momento en el que la frustración se transformó en falta de respeto.
A medida que se asienta el polvo, el golpe psicológico podría ser significativo. El Barcelona no solo suma cuatro puntos de ventaja en LaLiga, sino que también disfruta de la supremacía moral tras el triunfo en la final. Las palabras de Laporta recuerdan que, en la presión del fútbol español, la superioridad ética puede ser casi tan valiosa como el propio trofeo. El Real Madrid, y Mbappé en particular, tendrán que canalizar esta frustración en su próximo desempeño; por ahora, quedan bajo el escrutinio por olvidar los principios básicos del deporte en el calor de la derrota.
