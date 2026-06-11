«Cuando eres una superestrella del tenis —como lo es ahora Sascha Zverev—, no puedes ignorar tu vida privada», afirmó Becker en el podcast que graba con la extenista Andrea Petkovic.
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«Debe aprender a manejar mejor su pasado»: Boris Becker aconseja a Alexander Zverev
Tras ganar en París, un diario deportivo francés preguntó a Zverev cómo afrontaba las dudas sobre las antiguas acusaciones de violencia doméstica contra sus exparejas. Según el periódico, Zverev, indignado, respondió: «¿Saben que las acusaciones resultaron falsas?». Entonces interrumpió la entrevista.
“No quiere hablar del tema ni dar explicaciones. Quizá debería abordarlo de forma más abierta y directa”, opinó Becker. “Yo sé exactamente de qué se trata. Tienes que decir: “En el pasado sucedieron cosas de las que no me siento orgulloso” o “eso es falso”. No puedes hacer como si nada hubiera pasado», añadió. «Conozco a periodistas que no dejarán pasar eso».
Becker sobre las acusaciones: «Esto no va a desaparecer»
En junio de 2024, poco antes de que Zverev perdiera la final del Abierto de Francia contra Carlos Alcaraz, se archivó sin sentencia un proceso por presuntas lesiones ante el Juzgado de Primera Instancia de Tiergarten, en Berlín. El archivo implicó el pago de una multa de 200 000 euros. Sin condena, pues el pago no implica admisión de culpa, Zverev sigue siendo inocente a ojos de la ley.
Sin embargo, Becker recomienda ser más transparente. «En lo que respecta a la marca Sascha Zverev, ahora debe procurar abordar el pasado de otra manera, distinta a como lo hace actualmente», afirmó, y añadió un consejo concreto: «Concede una entrevista privada sobre los temas que están pendientes; entonces, quizá en Alemania no solo te respeten, sino que también te quieran. Esto no va a desaparecer. La gente quiere conocer mejor a la persona Sascha Zverev».