El debate de Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo es calificado como 'triste' mientras que el ex compañero de equipo del Manchester United de la estrella del Al-Nassr admite que ganar la Copa del Mundo podría hacer al capitán de Portugal el indiscutible GOAT
Nuevos contratos para Ronaldo y Messi en la Saudí Pro League y la MLS
Ninguno de los dos muestra signos de desaceleración en este momento, ya que se han comprometido nuevos contratos. Cristiano Ronaldo ha extendido su contrato con el equipo de la Pro League saudita Al-Nassr hasta el verano de 2027, mientras que Lionel Messi ahora está atado a términos con el equipo de la MLS Inter Miami hasta 2028.
Se espera que dos leyendas del juego honren el Mundial del próximo verano con Portugal y Argentina respectivamente, con sus miras puestas en el premio máximo. Los fanáticos de todo el mundo estarán pendientes de ese duelo en suelo americano, canadiense y mexicano.
Debate sobre el GOAT: Por qué el debate Ronaldo vs Messi está equivocado
La discusión sobre quién ocupa el puesto número 1 en cualquier lista de todos los tiempos continuará, con Ronaldo y Messi habiendo elevado el nivel de brillantez individual a alturas nunca antes vistas. Campbell, sin embargo, opina que no deberían enfrentarse entre sí, ya que aportan cualidades diferentes.
Sin embargo, está intrigado por ver si Ronaldo puede completar su colección de medallas inspirando a Portugal a ganar una Copa del Mundo. Campbell - hablando con GOAL a través de Casino.org, el popular recurso conocido por ayudar a los británicos a encontrar los mejores casinos en línea en el Reino Unido - dijo cuando se le preguntó si ganar una corona mundial elevaría a CR7 por encima de Messi: “Tienes un argumento para decir eso.
“Para mí, disfruto a ambos. No diría que uno es mejor que el otro. Me encanta la forma en que juega Messi y me encanta todo lo que Ronaldo ha logrado. Para mí, son dos de los mejores jugadores que jamás lo hayan hecho. A veces creo que es un poco triste cómo la gente pone a uno contra el otro. ¡Simplemente son dos chicos increíbles. ¡Disfrútalos!”
Diferentes razas: Ronaldo y Messi nunca han sido iguales
Campbell no es el primero en sugerir que Ronaldo y Messi deberían ser juzgados por separado, en lugar de ser agrupados en el mismo grupo de talento. La exestrella de Portugal y Barcelona Deco ha jugado junto a ambos y se niega a clasificar a uno por encima del otro.
Dijo: “¡Vamos! Son dos jugadores diferentes. Cristiano era un extremo puro en esos primeros días, solía recibir el balón y solo pensaba en driblar a sus oponentes. Creció mucho como jugador, convirtiéndose en la bestia competitiva que hemos visto durante tanto tiempo. Siempre ha estado dispuesto a desarrollarse de todas las formas posibles. Messi siempre ha sido un talento natural. Ha adaptado su juego a lo largo del tiempo, pero su forma de moverse siempre ha sido la misma, por lo que es difícil elegir entre uno y otro. El mundo ideal sería tener a ambos en mi equipo: con ellos, solo les pasas el balón y el resto está hecho!”
Objetivos de goles y trofeos: ¿Qué sigue para Ronaldo y Messi?
Todavía queda mucho por lograr para Ronaldo y Messi, incluso en las últimas etapas de sus respectivas carreras. CR7 no ha ocultado el hecho de que quiere alcanzar los 1,000 goles en su carrera y continúa acercándose cada vez más a ese objetivo. También se ha sugerido que extenderá su carrera lo suficiente para que se presenten oportunidades de jugar junto a su hijo mayor Cristiano Junior.
Mientras tanto, Messi está en el proceso de tratar de mejorar su posición como el jugador más laureado de la historia. Ha coleccionado 46 trofeos a lo largo de los años, con la Leagues Cup y el Supporters’ Shield añadiéndose a esa colección desde que se mudó a Estados Unidos en 2023. El ícono argentino aún no ha levantado la MLS Cup, pero el Inter Miami está de nuevo en la lucha por ese premio y enfrentará un crucial partido de desempate de primera ronda con Nashville en el Chase Stadium el sábado.
