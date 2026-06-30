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Stefan de VrijGetty
Gianluca Minchiotti

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De Vrij ficha por el Panathinaikos

Inter Milán
Fichajes
Panathinaikos

El holandés se marcha de Italia tras 12 años

Ya es oficial: tras dejar el Inter, Stefan De Vrij se convierte en jugador del Panathinaikos. Después de rechazar la renovación con el Inter, el defensa holandés firma hasta junio con opción a más.

  • De Vrij deja Italia tras 12 años: fichó por la Lazio en 2014 y se marchó al Inter en 2018. Con el Inter disputó 296 partidos y marcó 13 goles, conquistando 3 Scudetti, 3 Copas de Italia y 3 Supercopas de Italia. Con la Lazio ganó una Supercopa de Italia.


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