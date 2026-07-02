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Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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De Mahrez a Kessié... ¿Se ha cansado el Al Ahly de ganar títulos?

FEATURES
Al Ahli
R. Mahrez
F. Kessie
1ª División
AFC Liga de Campeones
Supercopa
Arabia Saudita
Argelia
Côte d’Ivoire

«Al-Raqi» ha conseguido tres títulos en las dos últimas temporadas

Los aficionados del Al-Ahli saudí viven una gran incertidumbre sobre el futuro del equipo de cara a la próxima temporada.

El Al-Ahli inicia la temporada con el objetivo de pelear por cuatro títulos: la Liga Roshen, la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, la Supercopa de Arabia Saudí y la Liga de Campeones de Asia.

  • La partida de las estrellas

    Sin embargo, la gestión del club saudí no augura títulos.

    Ayer miércoles, el Al-Ahli anunció la salida gratuita del centrocampista marfileño Frank Kessié tras acabar su contrato.

    Además, varios medios aseguran que el club le comunicó a su estrella argelina, Riyad Mahrez, la rescisión unilateral de su contrato, invocando una cláusula que permitía hacerlo antes del 30 de junio a cambio de 15 millones de dólares.

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  • Logros inmortales

    Desde su llegada en 2023, Mahrez (procedente del Manchester City) y Kessié (del Barcelona) han sido clave en el Al-Ahly.

    Desde entonces, Mahrez ha jugado 122 partidos, con 37 goles y 50 asistencias.

    Kessié, por su parte, jugó 119 encuentros, marcó 26 goles y dio 15 asistencias.

    Gracias a ellos, el Al-Ahli ha conquistado tres títulos: la Liga de Campeones de Asia 2025 —su primera vez—, la repetición de ese título este año y la Supercopa de Arabia Saudí, ausente desde 2016.

  • Más que simples jugadores

    Más allá de sus cifras y nivel técnico, Mahrez y Kessié destacaron como líderes del equipo en los momentos difíciles, gracias a su experiencia y carisma.

    Su liderazgo fue clave en la última Liga de Campeones de Asia, donde el Al-Ahli sufrió en cada eliminatoria y no encontró mejores timoneles.

    Mahrez marcó el gol de la victoria ante el Al-Duhail en octavos, a cuatro minutos del final de la prórroga, evitando los penaltis; la misma tanda que, luego, eliminó al Al-Hilal ante el Al-Sadd.

    En cuartos, con el Johor 1-0 y el Al-Ahli con diez por la expulsión de Ali Majrashi, Kiseh empató y mantuvo vivo al equipo.

    Su momento más decisivo llegó en la final contra el Machida Zelvia, cuando el Al-Ahli jugaba con diez en la prórroga tras la expulsión de Zakaria Hawsawi. Kiese dio la asistencia del gol de la victoria, obra de Firas Al-Buraikan.

    En la final anterior, Kessié marcó ante el Kawasaki Frontale y Mahrez fue el máximo asistente del torneo.

  • Suplentes sin experiencia

    La marcha de Kese dejó al centro del campo del Al-Ahli sin un auténtico líder. Ahora lo integran la pareja local Eid Al-Mawlid y Ziad Al-Juhani, y los franceses Enzo Milot y Valentin Atangana, ninguno con la experiencia necesaria para liderar esta posición clave.

    Mahrez cedió su lugar a Abu Al-Shamat, quien sufre problemas físicos y carece de experiencia.

    El fichaje de Mishaal Al-Mutairi, procedente del Abha, no compensará la salida de Mahrez, pues su experiencia en la Liga Yelo no le avala para asumir ese peso.

  • ¿Ha terminado la era de los campeonatos?

    La racha irregular preocupa a la afición del Al-Ahli, que soñaba con el título de la Liga Saudí ausente desde hace diez años.

    Ahora ese objetivo parece lejano, y el deseo es que la racha de tres títulos en las dos últimas temporadas no se detenga.