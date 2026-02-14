De los rumores sobre su fichaje por el Arsenal y el Real Madrid a la oscuridad rusa: cómo la prometedora carrera de Jhon Durán ha pasado de lo sublime a lo francamente extraño

Sin embargo, en medio de una sequía goleadora en la Premier League entre finales de septiembre y principios de diciembre de 2024, con sus minutos aún limitados, quedó claro que no todo iba bien entre bastidores. Aunque había marcado en la Liga de Campeones contra el Bayern y el Bolonia, Durán se había ganado la reputación de ser temperamental (quizás no sea de extrañar, ya que idolatra al famoso Zlatan Ibrahimovic, conocido por su carácter impulsivo).

El primer punto álgido se produjo cuando reaccionó muy mal al ser sustituido en el minuto 66 contra el equipo italiano en octubre, tras haber sido titular por una vez. Las cámaras captaron al delantero dando puñetazos y patadas a los asientos del banquillo de Villa Park, antes de lanzar algo en dirección a la línea de banda en un impactante arrebato.

Emery intentó restar importancia a la situación después, pero cada vez estaba más claro que le costaba controlar al fogoso colombiano. «No tengo ningún problema con su reacción», dijo. «Todos los mensajes que transmitimos en el vestuario tienen que ver con el respeto y nuestros valores. Algunos jugadores jóvenes pueden reaccionar un poco, pero lo tengo bajo control. Era su primera titularidad este año, y siempre es más difícil empezar cuando los rivales están frescos».

Al hablar de su relación con el entrenador del Villa en una entrevista con Sky Sports al mes siguiente, Durán dijo: «¡Hay [momentos de] amor y odio, a veces! Pero no, le estoy muy agradecido, muy agradecido a él y a su cuerpo técnico. Hemos tenido muchos problemas, pero creo que son normales.

«A veces pasa, ¡y saltan chispas! ¡Así que estamos constantemente peleando! Pero creo que es normal para un joven de mi edad y una persona como él, que ya sabe mucho y ha conseguido tantas cosas. Y la verdad es que me siento muy, muy agradecido de estar en este espacio y de que él sea una persona tan grande en el fútbol como lo es. Sí, a veces discutimos. Porque él tiene su punto de vista, yo tengo el mío, y nunca he sido de las que se callan. Si tengo algo que decir, sea quien sea, lo digo».