Richard Martin

Traducido por

De héroe desconocido a arma letal: Nico O'Reilly se ha convertido en una pieza clave para que el Manchester City consiga el cuádruple, y ahora tiene asegurado el puesto de titular con Inglaterra en el Mundial

El Manchester City esperaba, e incluso podría decirse que daba por hecho, que un centrocampista llamado Nico transformaría su suerte durante la segunda mitad de la temporada pasada. Sin embargo, el hombre que se ha convertido en la pieza clave del repunte de mitad de temporada del equipo de Pep Guardiola y que lo ha convertido en candidato a conseguir el cuádruple no es el desgarbado Nico González, fichado del Oporto por 50 millones de libras el pasado mes de enero, sino Nico O'Reilly, un canterano que no ha costado nada.

El joven de 20 años, aficionado del City desde niño y procedente del norte de Mánchester, era un candidato poco probable para convertirse en una pieza clave en el resurgimiento del equipo por tres razones fundamentales.

O'Reilly era un jugador de la cantera, y estos rara vez tienen oportunidades constantes en el primer equipo del City, salvo ejemplos obvios como Phil Foden y Rico Lewis. Además, sufrió una grave lesión de tobillo en una etapa crucial de su desarrollo, lo que le obligó a someterse a una operación y a perderse la mayor parte de la temporada 2023-24. 

O'Reilly acabó entrando en el primer equipo como lateral izquierdo improvisado y, según sus propias palabras, fue aprendiendo sobre la marcha después de pasar la mayor parte de su carrera juvenil como centrocampista ofensivo. Sin embargo, al verlo jugar, nadie lo diría, y después de consolidarse en ese puesto defensivo durante 12 meses, ahora ha empezado a ofrecer actuaciones aún más impresionantes en una posición más natural para él.

    Arma secreta

    O'Reilly había sido noticia en la academia del City por sus espectaculares goles, entre los que se incluyen una chilena contra el Middlesbrough y un lanzamiento de 40 yardas contra el Manchester United. Esa habilidad goleadora se convirtió en su arma secreta cuando se abrió paso en el equipo de Guardiola como lateral izquierdo la temporada pasada, ya que marcó cinco goles y dio dos asistencias, lo que le hizo especialmente importante para que el City llegara a la final de la FA Cup y se recuperara de una racha horrible en la Premier League para terminar entre los cuatro primeros. 

    O'Reilly fue el héroe desconocido de ese resurgimiento, pero ahora el secreto ha salido a la luz, especialmente después de que sus dos goles impulsaran al City a una victoria por 2-1 sobre el Newcastle el sábado. O'Reilly es uno de los principales protagonistas de la apasionante persecución del City al Arsenal en la carrera por el título de la Premier League, así como de su intento por ganar la Liga de Campeones, la FA Cup y la Carabao Cup. 

    El City ha ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y O'Reilly ha sido titular en todos ellos, marcando tres goles.

    Imposible de soltar

    Sin embargo, la importancia de O'Reilly para el equipo no es nada nuevo. Erling Haaland, por ejemplo, es el único jugador de campo de la plantilla del City que ha disputado más minutos que O'Reilly en la Premier League y la Champions League esta temporada.

    «Se está convirtiendo en un jugador imprescindible», afirmó el exdefensa del City Joleon Lescott en TNT Sports. «Es fácil reconocerlo porque hoy ha marcado dos goles, pero en partidos anteriores ha demostrado su capacidad atlética y, cuando el equipo ha carecido de piernas en la transición, ya sea hacia delante o hacia atrás, ha demostrado que puede recuperarse y esta noche ha estado muy bien en la retaguardia.

    Creo que, como jugador joven, quieres jugar y dirás que sí, que jugarás en cualquier posición. Pero cuando te dan la oportunidad de jugar en un equipo tan increíble, en una fase tan importante de la temporada, en tu mejor posición porque el entrenador confía en que influirás en el partido como lo ha hecho, eso te da mucha confianza».

    Prosperando en «su posición»

    No es casualidad que O'Reilly haya pasado a primer plano desde que recuperó su puesto natural en el campo. El joven debutó esta temporada en el centro del campo en el partido de ida de las semifinales de la Carabao Cup en Newcastle, aunque fue en una posición más defensiva y más bien como opción de emergencia, ya que González estaba lesionado y Rodri acababa de recuperar la forma física.

    Jugó en una posición similar contra el Galatasaray, y no fue hasta el partido contra el Tottenham a finales de enero cuando O'Reilly recibió el papel avanzado en el que destacó en las categorías inferiores, jugando como número 8 en la nueva formación 4-1-3-2 de Guardiola. Ha destacado en esa posición y se ha convertido en la primera opción del entrenador, siendo titular en todos los partidos de liga del City desde entonces. 

    «Qué jugador», dijo Guardiola el sábado. «Jugó de lateral, de mediocentro defensivo y ahora puede jugar en su posición. Ha dado un paso adelante increíble. Nico nos da la fuerza física que necesitamos en el centro del campo. Es muy completo y muy joven».

    O'Reilly desempeñó un importante papel combativo en la dramática victoria en Liverpool, además de marcar contra el Fulham antes de su brillante doblete contra el Newcastle, donde jugó eficazmente como número 10 detrás de Omar Marmoush y Haaland. De hecho, a menudo parecía un número 9.

    Inteligencia futbolística

    Para su primer gol, O'Reilly bajó el balón con el pecho a Marmoush en la línea de medio campo y luego se escapó junto al egipcio, disparando de primera intención al primer palo desde fuera del área. Para su segundo gol, siguió el ejemplo de Haaland, calculando perfectamente su carrera para recibir el centro del noruego desde la derecha y rematar de cabeza. 

    Estuvo a punto de marcar un hat-trick en la primera parte, pero no consiguió conectar bien cuando se deslizó dentro del área para rematar un centro raso de Marmoush.

    «Por su versatilidad, su energía, su inteligencia futbolística, con solo 20 años, lo que está haciendo es extraordinario», dijo el exjugador del City Micah Richards en Match of the Day. «Fue su voluntad de correr y no solo eso, sino también el momento en que lo hizo.

    Ver a alguien de la cantera tener esta oportunidad y aprovecharla. Ahora es internacional con Inglaterra y puede jugar de centrocampista y lateral izquierdo, por lo que esa versatilidad también será buena para el país. Su juego completo fue excelente. Fue una actuación perfecta para un jugador tan joven, que tiene que adaptarse desde el lateral izquierdo y ahora juega como número 10».

    Wayne Rooney añadió: «Pep ha visto algo en él, lo ha visto todos los días en los entrenamientos y se ha dado cuenta de que puede jugar en cualquier posición del campo».

    Casado con Tuchel

    La visión de Guardiola de que O'Reilly podía jugar como lateral izquierdo no solo ha ayudado al City a conseguir los cuatro trofeos, sino que también le ha hecho un favor al seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel.

    El seleccionador de los Tres Leones tiene una grave escasez de laterales izquierdos debido a las lesiones de Tino Livramento y a que Myles Lewis-Skelly ha perdido su puesto en el primer equipo del Arsenal. O'Reilly ha sido un regalo para Tuchel y, a pesar de que debutó con su selección en noviembre, es el principal candidato para ser titular en el Mundial.

    En contraste con la escasez de opciones en el lateral izquierdo de la defensa, Inglaterra tiene un exceso de riqueza en el centro del campo. A pesar de ello, O'Reilly está jugando tan bien en estos momentos en una posición más adelantada que Tuchel podría incluso verse tentado a alinearlo más arriba, como número 10, y convertir la ya feroz batalla entre Morgan Rogers, Jude Bellingham, Cole Palmer, Eberechi Eze y Phil Foden en una carrera de seis caballos.

    Cerrar con llave su casa

    Se avecinan cinco meses apasionantes para un jugador que hace menos de dos años solo era conocido por los aficionados de la cantera del City, y O'Reilly ha admitido que no se veía necesariamente dando el salto. 

    «Cuando estás en el mejor club del mundo y empiezas a progresar, piensas: "¿Tengo alguna oportunidad aquí?", admitió al Manchester Evening News. «Con un equipo como este y un club como este, es muy difícil para un jugador joven abrirse camino, porque lo ganan todo. Sin embargo, era emocionante, y si te esfuerzas y trabajas lo suficiente, tienes tu oportunidad».

    La versatilidad de O'Reilly le abrió las puertas del equipo de Guardiola, que suelen estar cerradas para los jóvenes de la cantera. Ahora se ha asegurado su puesto y no va a ir a ninguna parte.

