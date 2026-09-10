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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traducido por

De goleador a defensor: ¿cómo cambió el estilo de Youssef En-Nesyri con el Al-Ittihad?

FEATURES
Y. En-Nesyri
Al Ittihad vs Al-Fayha
Al Ittihad
Al-Fayha
1ª División
Marruecos
Arabia Saudita

El goleador veterano acapara las miradas con sus nuevos roles

Cuando un delantero de la talla de Youssef En-Nesyri llega al Al-Ittihad, las miradas se dirigen de forma natural hacia el área, donde se espera que sea el hombre encargado de finalizar los ataques y convertir las ocasiones en goles. Sin embargo, la imagen que ha mostrado el delantero marroquí con "El Decano" esta temporada dice algo completamente distinto.

En-Nesyri ya no es solo un delantero que espera el balón dentro del área, sino que se ha convertido en parte de un engranaje más amplio, que le exige moverse por diferentes espacios, presionar, cubrir, replegarse e incluso participar en ocasiones en labores defensivas, como si fuera otro jugador dentro del terreno de juego.

Esta transformación resulta evidente al seguir sus partidos más allá del lenguaje de los números, pues en 7 encuentros En-Nesyri se ha limitado a tan solo 3 aportaciones ofensivas, tras marcar dos goles y dar una asistencia, unas cifras que a primera vista podrían sugerir que el delantero marroquí no ha ofrecido lo que se esperaba de él en el plano goleador.

Pero ver a En-Nesyri sobre el terreno de juego revela que su papel se ha vuelto diferente bajo la dirección de su entrenador alemán Jens Wissing, que se apoya en un sistema que exige a los delanteros desempeñar múltiples funciones, lo que ha hecho que En-Nesyri pase, en algunos tramos del partido, de ser un ariete a un elemento defensivo dentro del plan.

  • يوسف النصيريkooora

    Nesyri: un delantero que viste la camiseta de defensa

    Uno de los cambios más destacados en el estilo de En-Nesyri es que asume funciones defensivas que no estaban directamente vinculadas a su misión como delantero, apareciendo en ocasiones para cubrir los espacios en las bandas y, en otras, replegándose hacia atrás para contribuir a cerrar las líneas de pase ante el rival.

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    En algunas jugadas, En-Nesyri se convierte de hecho en un jugador dentro de la línea defensiva del Al Ittihad, especialmente cuando el equipo necesita aplicar una defensa combinada y vigilar a alguna de las armas ofensivas del rival, de modo que su presencia lejos del área se convierte en parte del plan y no en un abandono aleatorio de su posición.

    Y aquí se aprecia con claridad la filosofía de Vissing, pues el entrenador no trata a En-Nesyri como un delantero que debe permanecer a la espera de los balones, sino que lo quiere como un jugador capaz de ejecutar las instrucciones en más de una zona, lo que explica su aparición frecuente en lugares que podrían parecer extraños para un delantero puro.

    El propio En-Nesyri confirmó que su papel con el Al Ittihad se ha vuelto diferente, señalando que desempeña todas las funciones con el fin de ayudar al equipo a rendir al máximo, un mensaje que refleja hasta qué punto está dispuesto a adaptarse a las exigencias del cuerpo técnico en lugar de aferrarse a la imagen del delantero tradicional.

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    La caída en los goles no significa una disminución en la influencia

    Las cifras por sí solas pueden ser crueles con En-Nesyri, especialmente cuando se le compara con lo que solía ofrecer como delantero goleador, ya que apenas tres contribuciones en 7 partidos no es el balance que busca ningún equipo cuando ficha a un delantero de primer nivel.

    Pero el problema al leer estas cifras es que no explican lo que hace En-Nesyri cuando no tiene el balón, ni muestran los espacios que cubre, ni el número de veces que retrocede para apoyar a sus compañeros, ni el esfuerzo que despliega para ejercer la presión y obligar al rival a cometer errores.

    El delantero marroquí ha pasado a desempeñar un papel similar al de un eslabón en movimiento dentro del sistema del Al-Ittihad, pues inicia el ataque como delantero, luego retrocede para participar en la construcción del juego, y después se transforma en un elemento de presión cuando se pierde el balón, pudiendo acabar en una zona completamente distinta del campo para ayudar a cerrar espacios.

    Esto significa que el descenso de su promedio goleador no puede considerarse por sí solo una prueba del declive de su nivel, porque el valor actual de En-Nesyri ha quedado ligado a otros aspectos del juego, algunos de los cuales no aparecen en la casilla de goles y asistencias.

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  • يوسف النصيري - لاعب اتحاد جدةkooora

    De hombre del área al jugador del sistema

    Antes, resultaba sencillo definir la función de En-Nesyri dentro del terreno de juego: moverse entre los defensas, aprovechar los centros, escaparse por detrás de la línea defensiva y luego aparecer dentro del área para culminar la jugada.

    Ahora, en cambio, su papel se ha vuelto más complejo, porque no solo se mueve buscando el espacio que le brinde la oportunidad de marcar, sino que en ocasiones se desplaza para generar espacios a sus compañeros, o para arrastrar a un defensa, o para cubrir una zona defensiva, o para ejecutar instrucciones tácticas ligadas a los movimientos del rival.

    Y aquí radica la verdadera transformación en la figura de En-Nesyri con el Al-Ittihad; el delantero cuyo impacto se medía, en primer lugar, por el número de goles, ahora también se mide por su grado de compromiso con el sistema y por su capacidad de cumplir las tareas que se le exigen en las distintas fases del partido.

    Por lo tanto, describir lo que le ocurre a En-Nesyri únicamente como un "bajón goleador" sería una lectura incompleta, porque el delantero marroquí no ha renunciado a su papel ofensivo, sino que junto a él desempeña ahora otras funciones que lo han hecho más vinculado al sistema colectivo del Al-Ittihad.

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  • Vissing cambia la ecuación

    Está claro que Vissing quiere que En-Nesyri sea más que un simple goleador, y que se transforme en un jugador capaz de influir en el partido incluso cuando no marca, algo que encaja con un fútbol que se basa en la presión colectiva, las transiciones rápidas y el compromiso táctico.

    En-Nesyri ya posee un conjunto de características que le ayudan a desempeñar ese rol, ya sea en el aspecto físico o en su capacidad para recorrer largas distancias, lo que brinda al cuerpo técnico la oportunidad de utilizarlo en más de una función durante un mismo partido.

    Por ello, podría ser un error juzgar la experiencia de En-Nesyri con el Al-Ittihad únicamente por el número de sus goles, porque lo que aporta actualmente va hacia otra dimensión del fútbol, donde el delantero se convierte a veces en el primer defensa, a veces en generador de espacios y a veces en un punto de presión, antes de regresar en el momento oportuno al lugar que todos conocen muy bien: el área.

    En-Nesyri no se ha transformado de goleador en defensa en el sentido literal, pero se ha convertido en un delantero que desempeña el papel de defensa cuando el plan lo requiere, y esa es la paradoja que ha creado una versión diferente del jugador marroquí con el Al-Ittihad: una versión que quizá sea menos brillante en las cifras, pero con mayor presencia dentro del sistema.

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