Aunque el Tottenham no tiene el peso de victorias recientes en trofeos para afirmar su autoridad, han competido consistentemente por plazas europeas en el siglo XXI, jugando en la Liga de Campeones en siete temporadas, una cifra solo superada por los otros equipos del 'big six' desde su renovación en 1992. Los Spurs también fueron uno de los equipos ingleses definitorios del siglo XX, conocidos por ser un equipo de copa y jugar con un estilo ofensivo, incluso si rozaba la ingenuidad. Los aficionados generalmente aceptaban ese compromiso.

El club cuenta con uno de los mejores campos de entrenamiento específicos para fútbol del mundo, habiéndose mudado del diminuto Spurs Lodge al sitio de clase mundial de Hotspur Way en 2012. No hay un capricho que no pueda ser satisfecho entre su personal. En 2019, inauguraron su nuevo estadio de mil millones de libras, que es uno de los mejores en el deporte y cuenta con una atmósfera formidable y ensordecedora cuando el ambiente es el adecuado. Simplemente no se siente así después de un año calendario que vio al club registrar sus menores victorias en casa en la liga desde 1915, a mitad de la Primera Guerra Mundial (esto no se puede enfatizar lo suficiente).

Cuando los propietarios ENIC tomaron el control mayoritario del Tottenham en 2001 y nombraron a Daniel Levy, un aficionado de los Spurs desde la infancia, como presidente, rápidamente buscaron mejorar dramáticamente la infraestructura del club. Ubicaron un terreno entre los suburbios de Enfield y la carretera orbital M25 de Londres para el campo de entrenamiento y, con el espacio para construir un estadio a precios elevados en la capital, compraron rápidamente propiedades alrededor de su sitio en White Hart Lane. Siempre fue su intención maximizar el potencial fuera del campo con la esperanza de que, directa o indirectamente, esto se correlacionara con el éxito en él. Ese era el plan, de todos modos.

En la primera mitad del mandato de 24 años de Levy, los Spurs se reestablecieron como un destino para talento emergente. Comprar barato, vender caro, pero sin el apodo de 'moneyball'. Los escépticos de este enfoque afirmaban que esto era una manera para que ENIC, después de todo una empresa de inversión, maximizara las ganancias en lugar de centrarse en competir por honores. Pero, en última instancia, tanto antes como después de la introducción del primer conjunto de reglas del Juego Limpio Financiero de la Premier League, el Tottenham no era ni lo suficientemente rico ni atractivo para atraer jugadores que inmediatamente representaran una amenaza para el antiguo 'big four', compuesto por Arsenal, Chelsea, Liverpool y United. El City solo se unió a la fiesta después de la adquisición del Grupo Abu Dhabi en 2008, aunque los Spurs se unieron a la fiesta de manera orgánica con su modelo, estrategia y un poco de suerte.