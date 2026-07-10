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Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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De Egipto a Marruecos... 5 momentos excepcionales en la trayectoria de Mané con Senegal

FEATURES
S. Mane
Senegal
World Cup
1ª División
Al Nasr FC
Senegal
Arabia Saudita

Una carrera excepcional para la estrella número uno de Senegal

Sadio Mané anunció este viernes su retiro de la selección, cerrando una de las carreras más brillantes del fútbol senegalés y africano. Se convirtió en un símbolo de la generación que devolvió a los «Leones de la Teranga» a los podios.

Durante años ha llevado los sueños de su país y se ha colocado entre los mejores futbolistas de Senegal, presente en los momentos clave de la última década: la primera Copa Africana, la clasificación mundialista y varios récords.

Tras su adiós, repasamos las cinco etapas clave de su legado con Senegal.

  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El título que cambió la historia de Senegal

    La coronación en la Copa Africana de Naciones 2021 en Camerún es el momento más importante de la carrera internacional de Mané, tras llevar a Senegal a su primer título continental.

    En la final contra Egipto, el partido terminó 0-0 y los penaltis dieron el título a los «Leones de la Teranga».

    Aunque falló un penalti en el partido, anotó el tiro decisivo en la tanda y dio a su país el título que la afición senegalesa esperaba desde hacía décadas.

    Además, fue galardonado como mejor jugador del torneo por su destacado rendimiento a lo largo de la competición.

    • Anuncios

  • La eliminación de Egipto y la clasificación para el Mundial 2022

    Pocas semanas después de ganar la Copa África, Mané volvió a enfrentarse a Egipto en la eliminatoria final para el Mundial 2022.

    Senegal venció de nuevo a los Faraones y se clasificó para Catar 2022 tras ganar la tanda de penaltis, logrando así su tercera Copa del Mundo.

    Sin embargo, una lesión con el Bayern de Múnich antes del torneo le impidió disputar el Mundial, pese a ser clave en la clasificación.

  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El goleador histórico de la selección de Senegal

    Mané hizo historia con Senegal al convertirse en su máximo goleador.

    El 4 de junio de 2022 marcó un hat-trick a Benín en la eliminatoria para la Copa Africana de Naciones 2023 y, con 31 goles, superó los 29 de Henri Camara.

    Desde entonces llegó a 55 tantos y se consolidó como el máximo goleador de la historia de Senegal.

    Además, con 132 partidos es el segundo jugador con más encuentros con Senegal, solo por detrás de Idrissa Jana Gaye, que suma 136.

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  • El resplandor en Marruecos

    En la Copa Africana de Naciones 2025, disputada en Marruecos, Mané brilló con Senegal antes de que el título pasara a los Leones del Atlas.

    Mané brilló: marcó dos goles y dio dos asistencias en siete partidos, lo que le valió el premio al mejor jugador.

    A pesar de la polémica tras la final y la crisis posterior, su actuación se mantuvo como lo más destacado del torneo, demostrando su capacidad para brillar en los momentos clave.

  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Última participación en el Mundial

    Mané disputó su segundo Mundial en 2026, tras jugar en Rusia 2018.

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    El astro senegalés aspiraba a llevar a su país a lograr un nuevo hito histórico, pero la trayectoria de la selección terminó prematuramente con la eliminación en la fase de los 32 tras caer ante Bélgica por 2-3

    En esta edición no marcó y solo dio una asistencia, mientras que en Rusia 2018 había anotado un gol antes de la eliminación en la fase de grupos.