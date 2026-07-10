De Egipto a Marruecos... 5 momentos excepcionales en la trayectoria de Mané con Senegal

Sadio Mané anunció este viernes su retiro de la selección, cerrando una de las carreras más brillantes del fútbol senegalés y africano. Se convirtió en un símbolo de la generación que devolvió a los «Leones de la Teranga» a los podios.

Durante años ha llevado los sueños de su país y se ha colocado entre los mejores futbolistas de Senegal, presente en los momentos clave de la última década: la primera Copa Africana, la clasificación mundialista y varios récords.

Tras su adiós, repasamos las cinco etapas clave de su legado con Senegal.