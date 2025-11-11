Jeremy Doku Manchester City GFXGetty/GOAL
Richard Martin y Nicolás De Marco

De diamante en bruto del Manchester City a ser 'imparable': Cómo Jeremy Doku se convirtió en el extremo más devastador de la Premier League

Jeremy Doku siempre tuvo la capacidad de hacer algo extraordinario en el campo de fútbol, pero lo que le faltaba era el sentido de cuándo y cómo ejecutar sus trucos mágicos. Se había destacado por poseer un talento futbolístico único desde los 15 años, pero el domingo contra el Liverpool, el club que quería ficharlo antes de que cumpliera 16, Doku apareció como el jugador que muchos sabían que podía ser.

La actuación deslumbrante de Doku en la victoria de Manchester City por 3-0 sobre los Reds fue un caso cada vez más raro de un jugador dominando por completo un partido de alto nivel. No se trató de un jugador produciendo un momento de genialidad para decidir un juego, sino de Doku entrelazando jugada mágica tras jugada mágica, creando caos cada vez que tomaba el balón. Fue una de las grandes actuaciones individuales en un partido de la Premier League, ciertamente de esta magnitud. 

Podría archivarse junto al hat-trick de Thierry Henry para el Arsenal contra el Liverpool en 2003-04, la actuación virtuosa de David Silva en la paliza del City 6-1 al Manchester United en 2011-12 o el triplete de Mark Viduka para el Leeds United contra el Liverpool en 2001.

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Emulando a Hazard

    En términos estadísticos, nadie había dejado una huella similar en un partido de la Premier League desde que el compatriota de Doku y compañero temporal de la selección belga Eden Hazard lo hiciera en 2019. Hazard fue el último jugador en ganar al menos siete duelos, completar siete regates, crear tres ocasiones y tener tres tiros a puerta en un solo partido de la máxima categoría inglesa, pero eso fue contra un West Ham de media tabla, no contra los campeones reinantes que habían vencido al Real Madrid unos días antes.

    Mientras muchos jugadores de alto nivel se congelan cuando el mundo está mirando, Doku parecía deleitarse en la ocasión. "En los grandes partidos, siempre hay más exposición y más belleza", le dijo a Sky Sports.

    El exjugador de banda del Anderlecht había estado amenazando con ofrecer una actuación como esta después de un comienzo imponente de la temporada. Estuvo sobresaliente en la victoria 3-0 contra el Manchester United en septiembre, destrozó al Burnley unas semanas después y se había preparado para el partido del domingo con una actuación importante contra el Borussia Dortmund.

    Doku ahora está pagando generosamente los 55.5 millones de libras esterlinas (73 millones de dólares) que el City pagó al Rennes para ficharlo en 2023, y si mantiene este nivel, pronto se sentirá como una ganga. Sin embargo, hubo algunas preguntas en las últimas dos temporadas respecto a su tarifa de transferencia y su idoneidad para un equipo del City que a menudo puede ser metronómico, lo cual puede hacer del Etihad un lugar difícil para que jugadores individualmente brillantes prosperen.

    • Anuncios
  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Reputación de súper suplente

    Doku no tardó mucho en impresionar a los aficionados del City. Logró levantar a muchos de sus asientos durante su debut en casa contra el Fulham, mientras que marcó un gol en su siguiente partido contra el West Ham. Apenas dos meses después de comenzar su carrera en el City, hizo historia en la Premier League en una victoria de 6-1 sobre el Bournemouth, convirtiéndose en el jugador más joven en lograr cinco participaciones de gol en un solo partido (cuatro asistencias y un gol), así como el primer jugador del City en proporcionar cuatro asistencias en 90 minutos.

    Sin embargo, esa increíble actuación contra los Cherries fue seguida por una racha sin goles, no ayudada por seis semanas de baja debido a una lesión muscular. Doku estuvo 10 partidos sin contribuciones de gol y apenas fue considerado en la Liga de Campeones, comenzando solo un juego. Fue visto más como un súper suplente que otra cosa, lo cual quedó demostrado cuando salió del banquillo para encender un gol para Kevin De Bruyne contra el Real Madrid y luego el gol de la victoria de Bernardo Silva en la semifinal de la Copa FA contra el Chelsea.

    En sus dos primeras temporadas en el City, Doku promedió tres goles y siete asistencias en la liga, no exactamente los números que se esperaría de un jugador de 55 millones de libras en uno de los mejores equipos de la división.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ganarse la confianza de Pep

    Por otro lado, Doku nunca ha sido un jugador cuyos goles y asistencias te hicieran sentarte y prestar atención. En su mejor temporada con el Rennes solo consiguió seis goles y dos asistencias en la Ligue 1, algo que Guardiola recordó a todos el domingo.

    "Creo que nunca será un máximo goleador, para ser honesto", dijo el entrenador. "Pero él mismo se exige mejorar, escucha y tiene atributos especiales de regate. Fue agresivo con y sin el balón. Tratamos de ayudarlo y jugó un partido excepcional."

    Guardiola no siempre ha sido tan efusivo con Doku. Después de una goleada 4-0 al Brighton en la recta final hacia el título en 2024, le dio al extremo una reprimenda pública por perder el balón un par de veces después de entrar desde el banquillo. La temporada pasada, mientras tanto, Guardiola criticó el rendimiento de Doku contra el United en Old Trafford, y solo hacia el final de la campaña, después de una buena actuación en una victoria en el Everton, el entrenador admitió que había sido "injusto" con el extremo por no haberle dado más oportunidades.

    De hecho, Doku estaba en riesgo de ser desplazado del equipo ya que Guardiola prefería inundar el mediocampo central y buscar a los laterales Nico O'Reilly y Matheus Nunes para proporcionar amplitud. Sin embargo, ahora es uno de los primeros nombres en la lista del equipo, jugando en 16 de los 17 partidos del City en todas las competiciones esta temporada, comenzando 11 de ellos, incluidos los cuatro encuentros de la Liga de Campeones.

  • Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    Viendo el panorama general

    Doku no sería el primer jugador que necesitó un período de adaptación bajo Guardiola. Jack Grealish, Josko Gvardiol y Nico González necesitaron gran parte de su primera temporada para acostumbrarse al estilo del entrenador. Doku esencialmente necesitó dos, pero parece haber dominado el arte de lo que Guardiola quiere de él. Y a diferencia de Grealish, su destello de estrella permanece intacto. 

    La diferencia es que ahora ha aprendido a aprovechar al máximo sus habilidades, incluso si Guardiola quería enfatizar que solo Doku fue responsable de su cambio de forma al decir: “Sé que soy bueno, pero no me sobreestimen. Los jugadores lo hacen por sí mismos. Tenemos que darles un buen entorno y hacer buenas conexiones. No enseño a Doku cómo driblar; eso es un talento natural."

    De hecho, ver videos de Doku de niño lo hace reconocible al instante por su estilo de driblar. Doku perfeccionó su forma única de driblar en una cancha de concreto en su ciudad natal de Amberes, pasando interminables horas allí con su hermano Jefferson y sus amigos. Se inscribió en la academia de los gigantes belgas Anderlecht a los 10 años, pero una educación profesional no pudo frenar su tendencia a mantener la cabeza baja y jugar para sí mismo en lugar de para sus compañeros de equipo. 

    Henry trabajó con Doku como asistente de entrenador de Roberto Martínez en la selección nacional de Bélgica. y cuando todavía era jugador del Rennes, elogió su habilidad para driblar. Pero la semana pasada, la leyenda del Arsenal admitió que Doku aún tenía que trabajar en su inteligencia en el juego.

    "No tiene límites pero necesita guía", dijo Henry en CBS. "Cuando le explicas algo a alguien, si no hay un proceso de pensamiento detrás, no van a comprender lo que tiene que suceder. Todos sabemos que puede terminar, pero a veces necesitas desacelerar y reacelerar para ver el panorama general."

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Alcanzar un nuevo nivel

    La actuación de Doku contra el Liverpool, en particular su gol, fue tan buena que incluso logró sacar una sonrisa al generalmente sombrío Roy Keane. "Lo vería todo el día", dijo en Sky Sports. "Fútbol sexy, fantástico. Me encanta ver goles como ese, gran habilidad."

    "Ha llevado su juego al siguiente nivel", añadió el exdefensor del City, Micah Richards. "¿Cuántas veces lo hemos visto correr por callejones sin salida o hacer el pase incorrecto? Ahora tiene esa convicción."

    El exdelantero del Liverpool y City, Daniel Sturridge, también quedó impresionado por la capacidad de Doku para superar a los jugadores con lo que se está convirtiendo en su movimiento característico. Conocido como 'la varita', consiste en agitar su pie sobre el balón en una dirección y luego correr en la dirección opuesta.

    "Ese movimiento siempre le funciona", elogió Sturridge. "Es uno de los únicos que ves hacerlo. Esa pequeña cantidad de potencia que tiene no se puede igualar como defensor porque él sabe lo que quiere hacer. Se trata de que él tome la decisión y realice el movimiento. Cuando hace eso, es imparable."

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-LIVERPOOLAFP

    Causando problemas a todos

    Sturridge también explicó lo que sentía que había cambiado para Doku: "Ahora mismo en su mente tiene un plan. No está jugando a lo loco. Si miras su estilo de juego, es uno de los jugadores más difíciles para que los defensores se enfrenten. Es muy directo. A todos contra los que juega, no importa quién sea, les va a causar problemas".

    Doku, por su parte, tenía dos explicaciones simples para sus mejoras en el rendimiento. "Lo que cambió para mí esta temporada es que tengo a Dios en mi vida", dijo el extremo, quien fue bautizado después del derbi de Manchester en septiembre. "Tengo su presencia conmigo. Quiero jugar sin miedo ni duda". 

    Hablando más específicamente sobre cómo ha mejorado su nivel de fútbol, añadió: "Tengo grandes jugadores a mi alrededor, me empujan todos los días porque creen en mí, y eso también me da la sensación de que tengo que hacer más cada partido, y cada día quiero mejorar. Y tener compañeros de equipo así lo hace más fácil".

    Los otros jugadores del City probablemente también concluirían que tener un compañero como Doku, en la forma en la que está ahora mismo, hace la vida mucho, mucho más fácil.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Leeds crest
Leeds
LEE