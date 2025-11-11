De diamante en bruto del Manchester City a ser 'imparable': Cómo Jeremy Doku se convirtió en el extremo más devastador de la Premier League

En términos estadísticos, nadie había dejado una huella similar en un partido de la Premier League desde que el compatriota de Doku y compañero temporal de la selección belga Eden Hazard lo hiciera en 2019. Hazard fue el último jugador en ganar al menos siete duelos, completar siete regates, crear tres ocasiones y tener tres tiros a puerta en un solo partido de la máxima categoría inglesa, pero eso fue contra un West Ham de media tabla, no contra los campeones reinantes que habían vencido al Real Madrid unos días antes.

Mientras muchos jugadores de alto nivel se congelan cuando el mundo está mirando, Doku parecía deleitarse en la ocasión. "En los grandes partidos, siempre hay más exposición y más belleza", le dijo a Sky Sports.

El exjugador de banda del Anderlecht había estado amenazando con ofrecer una actuación como esta después de un comienzo imponente de la temporada. Estuvo sobresaliente en la victoria 3-0 contra el Manchester United en septiembre, destrozó al Burnley unas semanas después y se había preparado para el partido del domingo con una actuación importante contra el Borussia Dortmund.

Doku ahora está pagando generosamente los 55.5 millones de libras esterlinas (73 millones de dólares) que el City pagó al Rennes para ficharlo en 2023, y si mantiene este nivel, pronto se sentirá como una ganga. Sin embargo, hubo algunas preguntas en las últimas dos temporadas respecto a su tarifa de transferencia y su idoneidad para un equipo del City que a menudo puede ser metronómico, lo cual puede hacer del Etihad un lugar difícil para que jugadores individualmente brillantes prosperen.