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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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De 8 a 6... Bouadi cautiva al mundo con una explosión espectacular

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World Cup
Brazil vs Marruecos
Brazil
Marruecos
A. Bouaddi
A. Ounahi
Brasil
Marruecos
EE. UU.

Ayub Bouadi, estrella de Marruecos, acaparó la atención en el empate 1-1 contra Brasil en la primera jornada del Mundial.

Bouadi, que recientemente optó por representar a Marruecos en lugar de a Francia, recibió numerosos elogios de estrellas y leyendas del fútbol.

El diario «Marca» destacó cómo la atención pasó del 8, Ezzedine Ounahi, al 6, Bouadi.

Tras la eliminación de España en los octavos de 2022, Luis Enrique dijo: «El 8 me ha sorprendido, no recuerdo su nombre. ¡Dios mío! ¿De dónde ha salido? Juega de maravilla».

Y añadió: «Ashraf Hakimi y Ziyech son conocidos por todos, y conocemos bien a Youssef En-Nesyri y también a Amrabat... pero este joven no paraba de correr. Hablamos de él en el cuerpo técnico. Es increíble».

En realidad, Luis Enrique hablaba de Ezzedine Ounahi, el ‘8’ marroquí.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La noche que Marruecos empató con Brasil en 2026, los focos pasaron del 8 marroquí al 6, Ayub Bouadi.

    El astro brasileño Romario, repitiendo casi las palabras de Luis Enrique, dijo: «Este chico, Bouadi, me ha impresionado mucho. ¡Cómo juega este joven! Solo tiene 18 años, pero tiene un gran talento para el fútbol».

    Y añadió: «Estaba en todas partes, moviéndose, creando juego y robando balones. Si sigue así, llegará muy lejos».

    Y añadió: «Bouadi me ha sorprendido mucho. ¡Cómo juega! Estaba en todas partes, creando y desbaratando el juego rival. Si sigue así, llegará muy lejos».

    En su debut mundialista, apenas su tercer partido con los Atlas Negros, parecía estar en todas partes.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    En el partido entre Marruecos y Brasil, Ayub Bouadi corrió 11,87 km, más que cualquier otro jugador.

    El jugador del Lille francés fue el marroquí que más tocó el balón (86 toques), el que más pases completó (60) y el que más arrancó con el balón (23).

    Además, realizó 9 entradas exitosas, 3 regates buenos, recuperó 6 balones e interceptó 9.

    La actuación de Bouadi no sorprendió a Olivier Létang, presidente del Lille.

    Antes del Mundial, tras ver el debut marroquí, afirmó: «Si llega una oferta excepcional, lo pensaremos, pero 50 millones de euros no bastan».

    Así, Marruecos pasó de admirar al ‘8’ en 2022 al ‘6’ en 2026. 

    En 2023, se convirtió en el futbolista más joven en jugar una competición europea: debutó en la Conference League con 16 años y 3 días y luego brilló en la Champions 2024-2025, en la victoria 1-0 sobre el Real Madrid.

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