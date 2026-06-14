De 8 a 6... Bouadi cautiva al mundo con una explosión espectacular

Ayub Bouadi, estrella de Marruecos, acaparó la atención en el empate 1-1 contra Brasil en la primera jornada del Mundial.

Bouadi, que recientemente optó por representar a Marruecos en lugar de a Francia, recibió numerosos elogios de estrellas y leyendas del fútbol.

El diario «Marca» destacó cómo la atención pasó del 8, Ezzedine Ounahi, al 6, Bouadi.

Tras la eliminación de España en los octavos de 2022, Luis Enrique dijo: «El 8 me ha sorprendido, no recuerdo su nombre. ¡Dios mío! ¿De dónde ha salido? Juega de maravilla».

Y añadió: «Ashraf Hakimi y Ziyech son conocidos por todos, y conocemos bien a Youssef En-Nesyri y también a Amrabat... pero este joven no paraba de correr. Hablamos de él en el cuerpo técnico. Es increíble».

En realidad, Luis Enrique hablaba de Ezzedine Ounahi, el ‘8’ marroquí.