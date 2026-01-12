¿Davide Ancelotti rumbo al Estrasburgo? Podría reemplazar a Liam Rosenior antes del nombramiento de Gary O’Neil

Después de la salida de Enzo Maresca del Chelsea a principios de enero, el club de la Premier League se movió rápidamente para nombrar a Liam Rosenior, exentrenador del Estrasburgo. El técnico expresó su entusiasmo por unirse a los Blues, propiedad al igual que Estrasburgo de BlueCo, pero también mostró su agradecimiento hacia el equipo francés.

Tras su presentación en Stamford Bridge, Rosenior declaró: "Estaba completamente centrado en el último partido con Estrasburgo, pero desde entonces me han dado permiso para incorporarme a uno de los clubes más grandes del mundo, campeones del Mundial de Clubes. Es un honor y una oportunidad que no podía rechazar. Además, puedo volver a casa y ver a mis hijos, algo que he echado de menos al estar lejos de ellos."

Agregó: "Han sido los mejores 18 meses de mi carrera profesional aquí en Estrasburgo. He conocido a personas increíbles y nada de esto habría sido posible sin el esfuerzo y dedicación de todos los que forman parte de este club."