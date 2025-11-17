Hall of Fame - David Beckham, mucho más que un ícono pop: por qué debe considerarse el más subestimado entre los campeones de su época

Desde finales de los años noventa y durante toda la primera década de los 2000, David Beckham fue el póster definitivo, el sueño de toda una generación de adolescentes tanto en lo futbolístico como en lo estilístico. La imitación masiva de sus looks —desde las mechas rubias propias de una boyband hasta el rapado que estrenó al inicio del nuevo milenio; desde el mohicano que enfureció a Alex Ferguson hasta las cornrows (trenzas de origen africano), sin olvidar el man bun de su etapa en el Real Madrid— marcó una época. A esto se sumó la popularización de las Adidas Predator y la fiebre por conseguir su icónica camiseta con el número 7, ya fuera para usarla en la cancha o en la calle, en una era en la que, quizá por primera vez, el fútbol invadía de manera consciente el territorio de la moda.

Todos querían ser Beckham, querían parecerse a él; pero, sobre todo, todos soñaban con patear como él. Su estilo de golpeo, inconfundible y elegante, se convirtió en un sello reconocible al instante, casi un logotipo propio. Incluso inspiró el título de una película que presentó al gran público a Keira Knightley: “Bend It Like Beckham”.

Pero nadie ha conseguido acercarse, ni de lejos, a la perfección absoluta de ese gesto técnico con el que Beckham trazaba trayectorias milimétricas, ejecutadas con una clase, una elegancia y una naturalidad que rozaban el arte. Como Leonardo da Vinci con el Hombre de Vitruvio, Becks parecía capaz de dibujar líneas con una precisión casi científica, con un control y un dominio propios de un número uno indiscutible.