Daniel Maldini, el resultado de los test: negativo por sustancias estupefacientes

Exactamente hace 8 días, Daniel Maldini se vio en el ojo del huracán por el incidente que provocó en Milán tras una noche en un local junto a unos amigos. Mañana en el hospital, positivo en el test de alcoholemia y carnet retirado, pero, sobre todo, el positivo en el pretest de sustancias estupefacientes que obligó a las fuerzas del orden a solicitar un nuevo examen toxicológico.

El delantero del Cagliari, que regresó de inmediato a Cerdeña, se había sometido por su cuenta a unos análisis que habían certificado la ausencia de sustancias prohibidas en sangre, pero había una gran expectación por el resultado de las pruebas realizadas en el hospital. Y según reveló Ansa los resultados lo exoneraron.



