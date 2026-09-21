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En directoEntradas
Daniel Maldini CagliariGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Daniel Maldini, el resultado de los test: negativo por sustancias estupefacientes

Cagliari
Italia
D. Maldini
AC Milán

El resultado de los test toxicológicos posteriores al accidente era esperado y ha exonerado completamente al futbolista.

Exactamente hace 8 días, Daniel Maldini se vio en el ojo del huracán por el incidente que provocó en Milán tras una noche en un local junto a unos amigos. Mañana en el hospital, positivo en el test de alcoholemia y carnet retirado, pero, sobre todo, el positivo en el pretest de sustancias estupefacientes que obligó a las fuerzas del orden a solicitar un nuevo examen toxicológico.

El delantero del Cagliari, que regresó de inmediato a Cerdeña, se había sometido por su cuenta a unos análisis que habían certificado la ausencia de sustancias prohibidas en sangre, pero había una gran expectación por el resultado de las pruebas realizadas en el hospital. Y según reveló Ansa los resultados lo exoneraron.


  • "POR DEBAJO DEL LÍMITE DE CORTE"

    Según lo informado por Ansa, las pruebas realizadas en el hospital Niguarda de Milán a Daniel Maldini, futbolista del Cagliari y convocado por la selección italiana, han evidenciado valores «por debajo del límite de corte» en sustancias estupefacientes.

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  • NO COMPATIBLES CON LA CONDUCCIÓN EN ESTADO DE ALTERACIÓN

    Siempre según lo informado por Ansa tras las comprobaciones ordenadas por los investigadores de la Policía local, que le retiraron el carné de conducir porque dio positivo en el control de alcoholemia con un nivel superior al doble del límite, los resultados «no son compatibles» con la conducción en estado de alteración psicofísica.

  • Giulini lo confirma

    Entrevistado por Radio Anch'Io lo sport, el presidente Tommaso Giulini reiteró la postura del club sobre el asunto.

    «¿El asunto extradeportivo que le afectó? La postura sigue siendo la de un padre: cuando se sale a tomar algo, siempre es mejor no usar el coche, que te lleven o coger un taxi. Vale para todos»

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