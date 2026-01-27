AFP
Dani Olmo frena las comparaciones entre Lamine Yamal y Lionel Messi
Dani Olmo pide calma con las comparaciones al GOAT
Olmo reconoció el talento y el enorme potencial de Lamine Yamal, pero insistió en que el joven de 18 años necesita espacio para crecer sin el peso de expectativas desmedidas. Su postura coincide con la de otras voces autorizadas del fútbol, como Pep Guardiola y Xavi, quienes también han pedido que se permita al atacante desarrollarse de forma natural.
Pese a estas llamadas a la cautela, las comparaciones continúan alimentadas por el ascenso meteórico de Yamal. Debutó con el primer equipo del Barcelona con apenas 15 años y desde entonces ha pulverizado varios récords, entre ellos el de convertirse en el goleador más joven en la historia de LaLiga.
- AFP
¿Cómo se comparan los números?
Las estadísticas de ambos jugadores a los 18 años reflejan los caminos muy distintos que siguieron sus carreras en sus primeras etapas, en gran parte condicionados por el contexto del equipo y las oportunidades disponibles en el Barcelona en cada época. A esa edad, Yamal ya había tenido una participación mucho mayor en el primer equipo que Messi. El joven extremo suma 127 apariciones profesionales en categoría senior, frente a las 33 que acumulaba Messi con la misma edad.
Además, Yamal registra 25 goles y 37 asistencias, cifras muy superiores a los nueve tantos y una asistencia de Messi a los 18 años, un reflejo de su impacto inmediato y de la confianza depositada en él tanto por el club como por la selección española. Antes incluso de cumplir la mayoría de edad, Yamal ya había conquistado la Eurocopa 2024 con España y varios títulos nacionales con el Barcelona.
En contraste, Messi se incorporó a un Barcelona repleto de estrellas, con figuras consolidadas como Ronaldinho y Samuel Eto’o, lo que obligó a un proceso de integración más gradual. Aunque sus números iniciales fueron modestos, pronto se consolidó como titular y sus estadísticas se dispararon en los años siguientes, alcanzando las 100 apariciones a los 20 años, con 40 goles y 19 asistencias.
Dani Olmo destaca el talento de Lamine Yamal
En la previa del duelo ante el Copenhague, Olmo fue consultado sobre Lamine Yamal y las inevitables comparaciones con Messi. Su respuesta fue clara: “No se pueden comparar los caminos. Lamine tiene el suyo propio y lo sabe. Compararlo con Messi es una locura. Lamine es espectacular, nos aporta muchísimo y nos dará todavía más en el futuro. Estamos aquí para ayudarlo a mejorar. Si él juega bien, el equipo ganará. Esto es una cuestión colectiva”.
- AFP
Se avecina un enfrentamiento en la Champions League
El Barcelona afronta este miércoles por la noche un partido de obligada victoria ante el Copenhague, con los 18 encuentros de la jornada programados para las 20:00 (GMT). Los azulgranas necesitan sumar de a tres para mantener vivas sus opciones de clasificación directa a los octavos de final de la Liga de Campeones y evitar una arriesgada ronda de play-offs.
Actualmente, el conjunto catalán ocupa la novena posición con 13 puntos, empatado con varios rivales, y una diferencia de goles de +5 que no resulta determinante para sus aspiraciones. Un empate o una derrota prácticamente sentenciarían sus opciones de avanzar de forma directa, obligándolo a disputar una eliminatoria a doble partido con un camino mucho más incierto.
El equipo dirigido por Hansi Flick llega en buen momento, con nueve victorias consecutivas como local y confianza en su poder ofensivo, pese a las ausencias en el mediocampo de Pedri, lesionado, y Frenkie de Jong, suspendido.
Por su parte, el Copenhague marcha en la posición 26 y necesita ganar para mantener vivas sus ya reducidas opciones de play-off. Por ello, parte como claro no favorito. El Barça no solo está obligado a ganar en el Camp Nou, sino que idealmente debe hacerlo con una diferencia amplia de goles para mejorar su precaria diferencia y asegurarse de que su destino siga dependiendo de sí mismo.
Anuncios