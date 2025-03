Paris Saint-Germain vs Liverpool

Luis Enrique insistió en que su equipo podría mejorar sin el capitán de Francia, y hasta ahora esta temporada tiene razón.

Vitinha todavía no puede entender del todo el hecho de que tuvo la oportunidad de jugar en el mismo equipo que Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappe. "Fue como un sueño," contó el centrocampista del Paris Saint-Germain a The Times a principios de este mes. "Simplemente no se sentía real durante mucho tiempo... Lo recordaré por el resto de mi carrera porque jugué con los mejores. Es algo que algún día le contaré a mis hijos y mis nietos."

Como Vitinha también admitió, no siempre fue fácil para él. No podía sentarse y disfrutar viendo a tres de los mayores talentos que el juego haya visto realizar su magia. Messi, Neymar y Mbappe nunca han estado particularmente interesados en retroceder, por lo que otros tenían que compensar.

Vitinha tuvo muchas "tareas", como él lo expresó, y su arduo trabajo no siempre recibió el mérito que merecía. En el mismo famoso partido contra el Montpellier en el que Mbappe y Neymar discutieron por un penal, el delantero francés también dio la espalda al juego en un momento, simplemente porque no había recibido el balón de Vitinha.

Fue una muestra patética de infantilismo, pero también una ilustración perfecta de las consecuencias de consentir en exceso a los superestrellas -la principal razón por la que el proyecto del Paris Saint-Germain no logró entregar el título de la Liga de Campeones que el presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, prometió hace más de una década.