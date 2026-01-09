¡Cuidado, Barcelona! Kylian Mbappé, listo para regresar a la plantilla del Real Madrid tras una lesión a tiempo para el Clásico de la Supercopa
El delantero francés, quien fue descartado para el enfrentamiento de semifinales contra el Atlético de Madrid debido a una lesión de rodilla, ha tenido una rápida recuperación y viajará a Yeda el viernes.
Hablando después de la dura victoria por 2-1 de su equipo sobre sus rivales de ciudad, Alonso reveló que el máximo goleador del club está de nuevo en pie y listo para contribuir al primer trofeo potencial de la temporada.
"Viajará mañana y veremos si está en condiciones de jugar", dijo Alonso durante su rueda de prensa posterior al partido en el Estadio King Abdullah. "Está mucho mejor, ha entrenado y las sensaciones son buenas. Las opciones de que él juegue son las mismas que las de cualquier otro que esté disponible."
La noticia será una preocupación significativa para un Barcelona que Alonso admitió está "volando" en este momento. La perspectiva de enfrentar un ataque del Madrid reforzado por Mbappé cambia completamente el panorama de la final. "El juego será diferente," señaló simplemente Alonso al ser preguntado sobre el regreso del francés.
- AFP
La intervención 'clásica' de Valverde
En ausencia de Mbappé, el Real Madrid necesitaba que un héroe destacara contra una defensa tenaz del Atlético, y lo encontró en Federico Valverde. El centrocampista uruguayo rompió el empate con un característico cañonazo apenas dos minutos después de comenzar el partido, un momento de brillantez individual que marcó el tono de la victoria. Alonso fue efusivo en su elogio al jugador de 27 años, cuya energía, tasa de trabajo defensivo y calidad técnica marcaron la diferencia en un encuentro definido por márgenes estrechos.
"Fede jugó un gran partido," sonrió Alonso al ser preguntado sobre la contribución del centrocampista. "Por el gol, la asistencia, lo que transmitió, asociándose con sus compañeros, intenso en defensa. Tiene ese gen competitivo."
El gol de Valverde fue descrito por su entrenador como un "gol clásico de Fede," un potente disparo que dejó sin opciones al portero. Más allá del gol, sin embargo, fue su liderazgo en el motor del equipo lo que deleitó al cuerpo técnico. Con el equipo necesitando "sufrir" durante los períodos de presión del Atlético, la capacidad de Valverde para impulsar al equipo hacia adelante y ganar duelos cruciales fue vital.
"Los goles no son lo más importante para él, pero le da energía," añadió Alonso. "Fue un potente disparo impresionante."
Ganando la batalla física
La victoria sobre el Atlético estuvo lejos de ser sencilla. Fue un partido caracterizado por una alta intensidad, duelos físicos y la necesidad de una defensa resistente, características que Alonso cree serán esenciales si quieren superar al Barcelona el domingo. El técnico reconoció que el gol temprano de Valverde cambió el guion, permitiendo a Madrid controlar el ritmo, pero también se mostró satisfecho con cómo su equipo manejó el "sufrimiento" cuando el Atlético presionó para lograr un empate.
"El objetivo era llegar a la final. Fue una semifinal muy disputada," analizó Alonso. "El equipo compitió, supo sufrir. Con el 2-1 el equipo aguantó y resistió bien."
El desgaste físico del derbi fue evidente, con Alonso obligado a realizar cambios en defensa para mantener la estabilidad. Antonio Rüdiger, un pilar en la zaga, fue reemplazado por Fran García a falta de 20 minutos, mientras que otros acabaron exhaustos cuando sonó el pitido final.
"Antonio hizo un gran esfuerzo y aguantó lo que aguantó," explicó Alonso respecto a sus sustituciones. "Después de los cambios nos estabilizamos. Estamos contentos con el trabajo."
- Getty Images Sport
Tensión en la línea de banda
La intensidad del derbi se trasladó a la línea de banda, con un intercambio acalorado que ocurrió entre los banquillos durante la segunda mitad. Mientras que el enfoque se mantenía en el fútbol, un incidente que involucró a Vinicius Jr y al entrenador del Atlético, Diego Simeone, provocó una reacción tajante de Xabi Alonso.
Se vio al entrenador argentino haciendo gestos hacia el extremo brasileño cuando fue sustituido, un movimiento que Alonso sintió que cruzaba la línea del respeto deportivo. Las cámaras de televisión captaron al entrenador del Madrid reprendiendo a Simeone en el calor del momento, gritándole que se enfocara en su propio equipo.
En la conferencia de prensa, Alonso mantuvo su posición de que "no todo vale" en el campo de fútbol, criticando la falta de respeto mostrada hacia su jugador. Confirmó que había hablado en privado con Vinicius para asegurar que el extremo se mantuviera enfocado en la tarea a realizar. Sin embargo, Alonso quiso desviar rápidamente la conversación de nuevo al fútbol, negándose a permitir que la controversia eclipsara el logro de llegar a la final. El enfoque ahora se centra completamente en la recuperación y la llegada de Mbappe, ya que el Madrid busca asegurar derechos de fanfarroneo y un trofeo en el primer Clásico de 2026.