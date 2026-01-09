El delantero francés, quien fue descartado para el enfrentamiento de semifinales contra el Atlético de Madrid debido a una lesión de rodilla, ha tenido una rápida recuperación y viajará a Yeda el viernes.

Hablando después de la dura victoria por 2-1 de su equipo sobre sus rivales de ciudad, Alonso reveló que el máximo goleador del club está de nuevo en pie y listo para contribuir al primer trofeo potencial de la temporada.

"Viajará mañana y veremos si está en condiciones de jugar", dijo Alonso durante su rueda de prensa posterior al partido en el Estadio King Abdullah. "Está mucho mejor, ha entrenado y las sensaciones son buenas. Las opciones de que él juegue son las mismas que las de cualquier otro que esté disponible."

La noticia será una preocupación significativa para un Barcelona que Alonso admitió está "volando" en este momento. La perspectiva de enfrentar un ataque del Madrid reforzado por Mbappé cambia completamente el panorama de la final. "El juego será diferente," señaló simplemente Alonso al ser preguntado sobre el regreso del francés.