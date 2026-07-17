Cuatro momentos que impulsan a Mbappé y Kane a vengarse de Messi

Varios jugadores aún pueden ganar la Bota de Oro del Mundial 2026 gracias al partido por el tercer puesto.

Inglaterra jugará por el tercer puesto ante Francia, mientras que España y Argentina disputarán la final.

Lionel Messi lidera la clasificación con 8 goles, los mismos que Kylian Mbappé, aunque «La Pulga» le supera en asistencias.

Jude Bellingham y Harry Kane suman 6 cada uno, mientras que Ousmane Dembélé y Mikel Oyarzabal llevan 5.

Erling Haaland, con 7 tantos, quedó fuera en cuartos tras la eliminación de Noruega a manos de Inglaterra.

Pese a su relevancia estadística, el partido por el tercer puesto suele ser duro psicológicamente tras la eliminación en semifinales.