Richard Martin y Nicolás De Marco

Cuatro goles en 45 partidos: ¿Por qué Phil Foden no ha podido replicar sus actuaciones del Manchester City y ha fracasado con Inglaterra?

Si Phil Foden pudiera replicar su tasa de goles para el Manchester City cuando viste la camiseta de Inglaterra, estaría codeándose con su compañero de equipo Bukayo Saka y Paul Scholes en el top 40 de los máximos goleadores históricos de los Three Lions. En cambio, uno tiene que buscar en los archivos, pasando por jugadores cuyas fotos están en blanco y negro o incluso de una era en la que no había fotografía para encontrarlo en la lista.

Foden, quien tiene solo cuatro goles en sus 45 convocatorias, está en el puesto 140, junto al ex extremo del Liverpool Nicky Barmby, quien jugó la mitad de partidos que él, y por debajo de defensores como Tony Adams, Stuart Pearce y Gary Cahill (con cinco goles cada uno). En cuanto a goles por partido, se encuentra en el puesto 409, lo cual contrasta fuertemente con los 104 goles y 64 asistencias que ha producido en 333 partidos para el City.

El centrocampista no ha marcado para Inglaterra desde la victoria amistosa contra Escocia en septiembre de 2023, mientras que su último gol en competición fue contra Gales en la Copa del Mundo 2022. Antes de eso, sus únicas anotaciones para su país fueron un doblete contra Islandia en un partido a puerta cerrada de la Liga de Naciones en los días del coronavirus de 2020. Ha contribuido con nueve asistencias, aunque solo una de ellas ha sido desde el último Mundial.

Foden está lejos de ser el único que brilla mucho más para su club que para su país, pero la caída cuando cambia el azul claro del City por el blanco de Inglaterra es mucho más pronunciada que la de cualquier otro jugador de su estatura. Y vale la pena examinarlo una vez más mientras se prepara para hacer su primera aparición con Inglaterra en ocho meses en sus últimos dos partidos clasificatorios para la Copa del Mundo 2026 contra Serbia y Albania.

  • Phil Foden Manchester City 2025-26Getty Images

    'Evidente'

    El fracaso de Foden para rendir en Inglaterra ha sido un enigma sin resolver durante la mayor parte de los cinco años desde que debutó con los Tres Leones, aunque fue un problema que Thomas Tuchel pudo olvidar convenientemente durante los últimos seis meses aproximadamente. Foden pidió no ser seleccionado para los partidos de junio contra Andorra y Senegal, ya que estaba sufriendo agotamiento al final de la temporada pasada, mientras que estaba lesionado para los clasificatorios de la Copa del Mundo en septiembre contra Andorra y Serbia.

    Estaba volviendo a su nivel habitual antes del campamento de octubre, pero Tuchel optó por no convocarlo para los partidos contra Gales y Letonia, ya que quería capitalizar las buenas sensaciones del campamento anterior, llevándolo también a descartar a Jude Bellingham en su lista de convocados más llamativa hasta el momento. Pero con Bellingham jugando regularmente para el Real Madrid nuevamente después de recuperarse de su cirugía de hombro y Foden en forma imparable para un City resurgente, el entrenador ya no pudo ignorar el sonido de los golpes en la puerta de su oficina y recordó a ambos jugadores el pasado viernes.

    "Nombres grandes, personalidades grandes, talentos muy, muy grandes", dijo Tuchel al anunciar su equipo. "Es excelente ver que ambos están en ritmo, ambos están en forma, en buena forma, ambos contribuyendo con goles en victorias importantes para sus equipos. Era una decisión obvia. Tendremos roles centrales para ambos para sacar lo mejor de sí mismos. La contribución a sus clubes últimamente fue inmensa. Juegan regularmente y son una gran parte para el City y el Real. Estamos encantados de que estén en forma y en condiciones."

  • England v Slovenia: Group C - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    No encajar con Bellingham

    Y, sin embargo, el regreso de ambos jugadores al equipo al mismo tiempo significa que Tuchel se ve obligado a enfrentar el mismo problema que enfrentó Gareth Southgate: cómo hacer para que estos dos individuos excepcionales encajen en el mismo once inicial cuando ambos quieren jugar en áreas similares y dejar su huella en el juego. 

    A medida que Inglaterra avanzaba lentamente hacia la final de la Euro 2024 jugando un fútbol poco inspirado y superando cada partido a través de una combinación de tiempo extra, tandas de penaltis y goles en el tiempo de descuento, muchos analistas y aficionados se preguntaban si Southgate hubiera estado mejor al dejar fuera a uno de Bellingham o Foden en lugar de hacerlos jugar juntos en los siete partidos. Y con Bellingham habiendo anotado dos veces, incluyendo su chilena que aseguró a Inglaterra evitar una derrota humillante en el último 16 ante Eslovaquia, muchos señalaban a Foden para que fuera dejado fuera.

    Foden fue desplegado predominantemente en la izquierda de la formación 4-2-3-1 de Inglaterra durante el torneo, aunque también se desempeñó mal jugando como un No.10 junto a Bellingham en un reconfigurado 3-4-3 contra Suiza. Después de ese partido, las desalentadoras estadísticas de Foden se hicieron virales al revelarse que no había tenido tiros a puerta, no había creado una oportunidad y había perdido el balón en 19 ocasiones. 

  • TOPSHOT-FBL-EURO-2024-MATCH51-ESP-ENG-PODIUMAFP

    Frustración por la posición

    Meses después, Foden pareció culpar a Southgate por hacerle jugar en una posición que había dejado de asumir en el City, aunque fuera donde primero brilló entre 2019 y 2023.

    "Me siento frustrado por no haber logrado lo que quería," dijo al Manchester Evening News en enero de 2025. "La posición en la que me pusieron en la izquierda era muy difícil para influir en el juego. Viniendo de la temporada anterior siendo el mejor jugador de la Premier League y jugando en el centro del campo, siento que la posición fue bastante difícil para acostumbrarse."

    También vale la pena mencionar que Foden tuvo que dejar el campamento de Inglaterra durante la Eurocopa para asistir al nacimiento de su tercer hijo, regresando rápidamente para asegurarse de no perderse ningún partido. Dejar a su familia tan pronto después de un evento tan importante y no poder ver las primeras semanas de su recién nacido en el mundo de primera mano no pudo haber sido fácil.

    En el primer partido de Tuchel a cargo contra Albania, Foden fue colocado a la derecha del ataque detrás de Harry Kane, con Bellingham jugando nuevamente como No.10. Sin embargo, unos días después contra Letonia, Foden fue relegado al banco y posteriormente ingresó para reemplazar a Bellingham en la segunda mitad. El cambio funcionó de maravilla, también, ya que Foden asistió el gol de Eberechi Eze para cerrar la victoria por 3-0.

  • England Men Training & Press ConferenceGetty Images Sport

    'No es un extremo'

    Después de reincorporarlos para los juegos de esta semana, Tuchel no perdió tiempo en aclarar dónde veía jugar a Foden y Bellingham: "Jude vuelve como un número 10. Esa es su mejor posición. Una de sus principales fortalezas es marcar desde esa posición. Phil, donde ha jugado últimamente para el City, es donde lo veo más fuerte. Está cerca del área del rival. Lo principal con Phil es que desempeña un papel en la parte central del campo. No lo veo como un extremo. Contribuirá como un nueve y medio, un diez y medio, muy fluidamente."

    Lo principal para Tuchel, sin embargo, es asegurarse de no cometer el mismo error que Southgate y ver a Foden y Bellingham como intocables, o el mismo error que cometieron tanto Sven-Goran Eriksson como Fabio Capello cuando intentaron forzar a Frank Lampard y Steven Gerrard en el mismo mediocampo. El hecho de que Tuchel dejara fuera a ambos jugadores de su convocatoria anterior es alentador en ese sentido, aunque una cosa es dejar fuera a un jugador estrella para un clasificatorio del Mundial y otra hacerlo en un torneo importante.

  • Netherlands v England: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    El equipo debe ser lo primero

    Tuchel enfatizó el mes pasado, cuando dejó fuera a Bellingham y Foden, que los grandes individuos no necesariamente hacen un gran equipo. "La declaración radical es que no recogemos a los jugadores más talentosos," dijo. "Recogemos a los que tienen la cohesión y el espíritu de equipo para ser el mejor equipo, porque necesitamos llegar como el mejor equipo."

    Tuchel tiene esta concentración y dos amistosos en marzo para ver si puede lograr que Bellingham y Foden trabajen juntos en armonía. Si no puede, entonces necesitará recordar esas palabras y dejar a uno de ellos fuera de su alineación titular si cree que así servirá mejor a su equipo.

    Hablando después del doblete de Foden contra el Borussia Dortmund y justo antes de que Tuchel nombrara su equipo para noviembre, Pep Guardiola apoyó al alemán para hacer lo que fuera mejor para su equipo, al mismo tiempo que desafiaba a Foden a seguir mejorando.

    "Thomas es muy inteligente y sabio y sabe exactamente lo que necesita el equipo nacional, y creo que Thomas conoce a Phil perfectamente," dijo el entrenador del City. "Inglaterra tiene la suerte de tener una montaña de buenos jugadores, así que en esta posición hay muchos, y por eso Phil tiene que exigirse a sí mismo para ser mejor y mejor y mejor."

  • England Men Training & Press ConferenceGetty Images Sport

    Diferente entrenador, diferente mentalidad

    Foden ha vuelto a ser el jugador que era hace dos temporadas cuando fue nombrado Jugador de la Temporada de la Premier League, pero eso no significa que necesariamente podrá repetir sus hazañas para Inglaterra esta semana o en la Copa del Mundo. La decisión está en sus manos bajo un gerente diferente y también tiene una mentalidad diferente a la que tenía durante la Euro 2024 y la temporada pasada, dado que está de vuelta jugando con una sonrisa en su rostro nuevamente. 

    Pero también está jugando para un entrenador en Tuchel que no tiene lealtad hacia ningún individuo en particular (con la posible excepción de Kane) y que no dudará en castigar a Foden si no rinde. Depende del hombre del Man City finalmente alcanzar las mismas alturas con Inglaterra como lo ha hecho con tanta regularidad para su club.

