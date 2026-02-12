Goal.com
James Westwood

¿¡CUATRO entrenadores en una temporada?! El despido de Sean Dyche es el último giro en la caída del Nottingham Forest, pero el exdirector del Arsenal, Edu, es el principal responsable de la imperdonable caída hacia el descenso

¡Y ahí lo tenemos! La era de Sean Dyche en el Nottingham Forest ha terminado oficialmente, tras solo 114 días y 18 partidos de la Premier League, con un empate a 0-0 en casa ante el colista, el Wolverhampton, como colofón final. Dyche abandona el City Ground con el equipo en el puesto 17 de la tabla, solo tres puntos por encima de la zona de descenso, cuando quedan 12 partidos por disputar de la temporada 2025-26.

Ahora, con la amenaza del descenso acechando, el Forest está a punto de hacer historia al nombrar a su cuarto entrenador en lo que ha sido una temporada absolutamente desastrosa. La salida de Dyche no ha sorprendido ni conmocionado a los aficionados, e incluso el propio entrenador parecía saber que su tiempo había llegado a su fin.

«El propietario [Evangelos Marinakis] ha sido justo conmigo, sin lugar a dudas. Justo en esta situación», declaró el técnico de 54 años en su última rueda de prensa tras el partido. «Si el propietario quiere hacer un cambio, es su decisión, así es el fútbol hoy en día, esa es la realidad.

Lo que digo es que los propietarios son propietarios. No te preparan, simplemente llega y llega, si así es como funciona. Soy realista. Entiendo que el ruido aquí ha cambiado significativamente desde los últimos partidos. Estoy frustrado porque no es una racha terrible. Pero así es el fútbol moderno. La demanda es alta. Eso ha cambiado enormemente en los últimos dos años. La demanda es cada vez más y más alta».

Sin embargo, a Dyche le habrá dolido personalmente haber llegado a un punto tan bajo tan rápidamente. Tenía asuntos pendientes en el Forest, ya que había sido jugador de la cantera bajo la tutela del legendario Brian Clough a finales de la década de 1980, y contaba con la pareja ideal de ayudantes para ayudarle a triunfar al frente del equipo: Ian Woan y Steve Stone, dos héroes de culto que sumaban más de 400 partidos con el club.

«Me importa este club. Lo he dejado claro. Estoy trabajando muy duro», añadió Dyche tras el partido contra los Wolves. Sin embargo, nada de eso significa que fuera la persona adecuada para el puesto. El Forest tuvo que hacer otro cambio para evitar la humillación definitiva. Sin embargo, Dyche no es, ni mucho menos, el único culpable de la difícil situación del Forest.

    La caída de Dyche

    De hecho, Dyche registró el mejor porcentaje de victorias de todos los entrenadores del Forest bajo la dirección de Marinakis (47,1 %), por delante de Steve Cooper y Martin O'Neill. Consiguió 10 victorias en 25 partidos en todas las competiciones, junto con 10 derrotas y cinco empates, y llevó al Forest a la fase eliminatoria de la Europa League.

    Además, se hizo cargo de un equipo que languidecía en el puesto 18 de la Premier League, con solo una victoria en sus ocho primeros partidos. La confianza en la plantilla se había desplomado tras los 39 días de Ange Postecoglou en el banquillo, pero Dyche la recuperó rápidamente, logrando cuatro victorias en sus ocho primeros partidos.

    El Forest también comenzó con fuerza el nuevo año en la liga, venciendo por 2-1 al West Ham, otro equipo en apuros, en el London Stadium, antes de empatar a 0-0 con el líder, el Arsenal. Sin embargo, entre medias se produjo una sorprendente derrota en la tercera ronda de la FA Cup ante el Wrexham, equipo de la Championship, que supuso la primera gran presión para Dyche.

    Comenzó a formarse una brecha entre el entrenador y los aficionados, y la posterior victoria a domicilio en Brentford y el avance en la Europa League solo sirvieron para disimular las grietas. Dyche comenzó febrero con un decepcionante empate 1-1 con el Crystal Palace en el City Ground y una triste derrota por 3-1 en un partido de seis puntos en Leeds, lo que hizo que el choque del miércoles por la noche con los Wolves fuera absolutamente imprescindible.

    El Forest volvió a quedarse corto, tras disparar 35 veces a la portería del Wolves. Las cámaras enfocaron a un Marinakis visiblemente exasperado durante todo el partido y, cuando los abucheos llovieron sobre Dyche tras el pitido final, era obvio lo que vendría después.

    Echar la culpa a los jugadores

    Según The Telegraph, Marinakis convocó una reunión de crisis tras el empate y, a pesar de la resistencia de algunos miembros de la junta directiva, decidió que era necesario despedir a Dyche para salvar la temporada. Las dudas llevaban tiempo creciendo en la mente del propietario griego.

    Se dice que algunos jugadores se acercaron a Marinakis para expresar su descontento con las tácticas y el enfoque directivo de Dyche. Al parecer, la junta directiva también estaba frustrada con los comentarios del inglés tras los partidos, ya que parecía intentar desviar cualquier culpa de sí mismo hacia los jugadores.

    De hecho, tras la derrota en la tanda de penaltis ante el Wrexham, Dyche se despachó a gusto sobre los jugadores menos habituales de la plantilla: «Han mostrado sus cartas y no volverán a llamar a mi puerta para preguntarme: "¿Por qué no juego?", eso está claro, al menos los del primer tiempo. Podría haberlos sacado a todos [en el descanso]. Tienen que mirarse al espejo, porque eso es inaceptable para el escudo».

    Tras la goleada por 3-0 que le endosó su antiguo club, el Everton, en el Hill Dickinson Stadium en diciembre, Dyche declaró: «No creo que hayamos empezado bien, en cuanto al sentimiento colectivo del grupo. Nos hemos quedado muy cortos.

    «Estamos tratando de inculcar a los jugadores la mentalidad de que todo lo que ellos y el club querían está ahí, delante de ellos. No va a desaparecer, así que tienen que estar preparados en todo momento, todos los días en los entrenamientos y todos los días de partido. Entonces, cuando vienes a lugares como este, estás listo para salir y marcar la diferencia en el partido. No creo que hoy hayamos tenido esa sensación desde el principio».

    Una visión más amplia que se pasó por alto desde el principio.

    Al principio, Dyche se consideraba la solución ideal para el caos de Postecoglou: un entrenador pragmático que apuesta por el fútbol directo. Sin embargo, cuando los resultados empezaron a empeorar, los jugadores comenzaron a preguntarse si el exentrenador del Burnley tenía algún plan B, según informó el Daily Mail.

    La mejora física primaba sobre el trabajo con el balón en los entrenamientos, y Dyche exigía mucho correr, lo que alejó a algunas estrellas y dejó a otras agotadas de cara a los partidos. Todo ello se tradujo en un fútbol que era la definición misma de aburrido.

    Con una formación rígida 4-2-3-1 con poca posesión del balón, que se convertía en un 4-5-1 en defensa, Dyche favorecía los pases largos a un delantero centro, normalmente el fichaje de verano Igor Jesus, en un intento por ganar territorio de la forma más eficiente posible. Esa es, y siempre ha sido, su forma de actuar.

    Era previsible que el talismán del equipo, Morgan Gibbs-White, se viera coartado en ese sistema, y que el alcance de los pases de Elliot Anderson se desperdiciara en una posición mucho más retrasada de lo habitual. Dyche también se disparó en el pie al alinear al centrocampista Nicolás Domínguez en la banda izquierda y pasar casi por alto a James McAtee y Taiwo Awoniyi.

    El Forest claramente solo pensó en el corto plazo al nombrar a Dyche. Nunca iba a ser el hombre capaz de sacar el máximo partido a una plantilla con tanto talento.

    Dyche desestimado como Nuno

    No es culpa de Dyche que se hayan equivocado. El Forest se encuentra en esta situación debido a las malas decisiones tomadas entre bastidores, principalmente por parte de su director global de fútbol, Edu Gaspar.

    El exdirector deportivo del Arsenal tuvo un famoso enfrentamiento con Nuno Espirito Santo el verano pasado, lo que finalmente llevó al portugués a ser despedido tras solo tres partidos de la temporada. Edu fue el responsable de los 13 fichajes que realizó el Forest en ese mercado de traspasos, la mayoría de los cuales llegaron más tarde de lo que Nuno quería y diferían de los que figuraban en su lista de objetivos, lo que le costó al club casi 200 millones de libras (273 millones de dólares), y ninguno de ellos ha estado a la altura de las expectativas.

    El delantero brasileño Jesús lo ha hecho bien, pero solo dos de sus 11 goles han sido en la Premier League, mientras que jugadores como Dan Ndoye, Omari Hutchinson y Arnaud Kalimuendo no han tenido prácticamente ningún impacto. Según el Mail, Edu también desoyó a Dyche en el mercado de fichajes de enero.

    Dyche quería jugadores contrastados en la Premier League, como Dwight McNeil, con quien trabajó tanto en el Everton como en el Burnley, el portero del Newcastle Nick Pope y el central del Brighton Lewis Dunk, consciente de la importancia de la fuerza y la garra por su experiencia pasada en batallas por el descenso. En su lugar, Edu optó por el lateral izquierdo alemán de 22 años Luca Netz, el portero suplente del Manchester City Stefan Ortega y el delantero italiano Lorenzo Lucca, cedido por el Nápoles, donde solo había marcado un gol en la Serie A en la primera mitad de la temporada.

    Queda por ver si Lucca será capaz de sustituir adecuadamente a Chris Wood, ausente por una lesión de larga duración, que no jugó ni un solo partido con Dyche y cuya ausencia se ha notado mucho. Hay quien sostiene que el Forest ya tenía suficiente cobertura con Jesus y Awoniyi, y que McNeil habría sido una incorporación mucho más útil.

    «Edu no está cumpliendo con lo prometido».

    Marinakis suele ser considerado un personaje problemático por los ajenos al club, y despedir a su tercer entrenador en siete meses no le ayudará a cambiar esa percepción pública. Sin embargo, son su ambición, su empuje y su poderío financiero los que han vuelto a situar al Forest en la cima del fútbol inglés tras tantos años en el ostracismo.

    Nuno también fue fundamental en su ascenso, por lo que Marinakis le ofreció un nuevo contrato en junio del año pasado, pero luego hizo insostenible su posición al montar un berrinche en público. Aunque es justo decir que elegir a Postecoglou para suceder a Nuno fue un error, el razonamiento de Marinakis era sólido: el entretenido estilo de juego del entrañable exentrenador del Tottenham era más adecuado para un club que aspiraba a romper el monopolio de los «seis grandes» de la Premier League.

    Dyche también tenía sentido para ofrecer estabilidad inmediata. Ambos fueron errores de cálculo, no meteduras de pata descaradas. Sin embargo, no se puede decir lo mismo del nombramiento de Edu.

    «El fichaje ha sido lamentable, y Edu es el responsable de ello, ya que fue él quien se peleó con Nuno y puso todo esto en marcha», afirma Chris Burton, redactor jefe de GOAL y seguidor acérrimo del Nottingham Forest. «A Edu nunca se le debería haber dado tanta influencia. Está dictando quién ficha por encima del entrenador, lo que siempre es una receta para el desastre. Marinakis no puede dirigir todo él solo y necesita poder confiar en otros. Edu no está respondiendo a esa muestra de confianza».

    ¿Pereira para estabilizar el barco?

    Burton añadió sobre las posibilidades del Forest de terminar la temporada con buen pie: «Podemos mantenernos en la categoría y por eso la directiva ha actuado ahora. Necesitamos a alguien que vuelva a motivar a los jugadores, otro tipo como Cooper con más perspicacia táctica». Tres años después de su salida, Cooper sigue ocupando un lugar especial en el corazón de los fieles seguidores del Forest por haber puesto fin a su exilio de 23 años de la Premier League y haber creado un inquebrantable sentido de unidad en el vestuario, y muchos creen que merecía más tiempo.

    El hombre considerado como el principal candidato para sustituir a Dyche, Vitor Pereira, tuvo un efecto similar en el Wolves. El técnico portugués heredó una plantilla que se enfrentaba al descenso en diciembre de 2024, a cinco puntos de la salvación en la 19.ª posición, y la llevó a terminar en 16.ª posición, logrando grandes victorias sobre el Aston Villa, el Tottenham y el Manchester United por el camino.

    Pereira sigue siendo muy respetado a pesar del amargo final de su etapa en Molineux, donde los directivos le despidieron a principios de noviembre. El Wolverhampton entró en una fuerte decadencia, pero solo después de que se ignoraran los deseos del entrenador en materia de fichajes y se marcharan el trío emblemático formado por Matheus Cunha, Rayan Ait-Nouri y Nelson Semedo.

    BBC Sport afirma que el Forest ya ha iniciado conversaciones con Pereira, que anteriormente trabajó con Marinakis en el Olympiacos, con el que ganó una liga y una copa. No hay razón para que no pueda galvanizar al equipo como lo hizo Cooper en su día; sin duda, no es un trabajo tan desalentador como lo fue el de los Wolves.

    El Forest tiene calidad más que suficiente para mantenerse en la categoría y disfrutar de una buena trayectoria en la Europa League, con el Fenerbahçe como próximo rival en los playoffs. El descenso es impensable. Si Pereira o quienquiera que ocupe el puesto puede alejar al equipo del peligro, el verdadero trabajo comenzará en verano, y deshacerse de Edu debería ser la primera medida a tomar.

    Traducido automáticamente por GOAL-e

