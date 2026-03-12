A pocos meses del final de la temporada, los clubes están empezando a planificar el mercado de fichajes de verano y en el Barcelona se está prestando especial atención al refuerzo de la defensa. Entre los jugadores incluidos en la lista del club español como posibles objetivos para el verano, también se encuentra el nombre de Alessandro Bastoni, nacido en 1999, jugador del Inter y titular de la selección nacional de Gattuso. Los rumores del mercado preocupan a los aficionados nerazzurri, ya que, según informa el diario español Sport, el Barça ha realizado una primera encuesta preliminar.
¿Cuánto vale Bastoni para el Inter? El precio, el contrato y el interés del Barcelona
LA SOLICITUD DEL INTER POR BASTONI
Bastoni tiene contrato con el Inter hasta junio de 2028, el jugador está muy vinculado a los colores nerazzurri y, por ahora, solo quiere centrarse en el final de la temporada. La Gazzetta dello Sport informa de que el Inter valora al central en al menos 70 millones de euros y no considerará ofertas inferiores a esta cifra. El salario de Bastoni es uno de los más altos de la plantilla y ronda los 5,5 millones de euros netos por temporada. No se descarta que Ausilio y Marotta puedan plantearse ofrecer una posible renovación de contrato al jugador en los próximos meses.
LOS OTROS OBJETIVOS DEL BARCELONA
Como ya se ha dicho, Bastoni no es el único nombre en el punto de mira del Barcelona. El defensa del Inter gusta a Flick, que lo considera uno de los perfiles ideales para la construcción desde atrás, pero la directiva también está barajando otros perfiles: entre los jugadores que más gustan se encuentran Josko Gvardiol, nacido en 2002 y jugador del Manchester City, y Gonçalo Inacio, nacido en 2001 y jugador del Sporting de Lisboa. No se descarta que pueda llegar más de un refuerzo en defensa, teniendo en cuenta que el objetivo es rejuvenecer la plantilla.