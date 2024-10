¿Cuánto cuestan las camisetas de fútbol en Europa? Análisis de los precios de las cinco ligas principales

'Calcio e Finanza’ ha revelado cuánto cuestan las camisetas de los clubes de los torneos europeos más importantes: las italianas entre las más caras.

La temporada 2024/2025 ha comenzado y ya está en pleno apogeo, y, como es costumbre desde hace algunos años, ha traído consigo muchas novedades en cuanto al merchandising.

Entre los equipos que participan en las cinco grandes ligas europeas, son pocos los que no cambian sus camisetas cada año. Ya no es solo un objeto de colección, sino un verdadero medio que los clubes utilizan para aumentar sus ingresos. Las ventas, por supuesto, no son suficientes para cubrir los gastos impuestos por el mercado de fichajes, pero gracias a la pasión de los aficionados, los ingresos están garantizados y aumentan año tras año.

¿Pero cuánto cuestan en Europa las camisetas de un equipo de fútbol? 'Calcio e Finanza' lo revela a través de una investigación en la que ha considerado las camisetas de los equipos de las principales ligas continentales. En la investigación se evaluaron los costos de las camisetas en su versión estándar (y por lo tanto sin personalizaciones) que se pueden comprar en las tiendas en línea de las diferentes sociedades.