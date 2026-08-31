Cuando De Roon decía: «Según yo, en Roma me matan»

El Atalanta se despide de Marten De Roon, que se marcha a la Roma: «Atalanta BC comunica haber cedido a título definitivo al AS Roma los derechos sobre las prestaciones deportivas de Marten de Roon.





El centrocampista neerlandés de 35 años deja el Atalanta después de haber vestido en 445 ocasiones la camiseta del Inter, acompañando al equipo en su crecimiento hasta los más altos niveles del fútbol italiano y europeo, con la consecución de objetivos que quedarán para siempre en la historia del club.





La familia Percassi, la familia Pagliuca y todo el Atalanta agradecen sinceramente a Marten su extraordinaria contribución, así como el compromiso y la dedicación demostrados en estos años, deseándole la mejor de las suertes para su futuro».