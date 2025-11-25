AFP
¡Cruyff vuelve al Ajax! Jordi se reúne en secreto con el club y se acerca a un regreso al estadio que lleva el nombre de su padre
Cruyff se reúne en Barcelona con la cúpula directiva del Ajax
La búsqueda del Ajax por un nuevo director técnico se intensificó esta semana, luego de que Menno Geelen y Marijn Beuker fueran fotografiados reunidos con Jordi Cruyff en el hotel Torre Melina a Gran Meliá, en Barcelona. El encuentro, que pretendía mantenerse en absoluta discreción, salió a la luz cuando un residente neerlandés que vive en España captó la imagen y la compartió con De Telegraaf.
Ajax prácticamente reconoció que las conversaciones están en marcha. Consultado al respecto, Geelen declaró: “Es cierto que estamos trabajando en proyectos importantes. Comentaremos cuando haya algo que comunicar. Todavía no es el caso.” Cruyff, por su parte, evitó profundizar, limitándose a decir: “No es el momento de decir nada.”
La naturaleza reservada de la reunión refleja la urgencia con la que se mueve el club, cuya delegación viajó desde Ámsterdam el lunes por la mañana, pese a que el equipo tenía un partido de Champions League ante el Benfica la noche siguiente. Todo apunta a que Cruyff no solo es uno de los candidatos fuertes, sino posiblemente el favorito para reemplazar al actual director técnico saliente, Alex Kroes.
La salida de Kroes y la crisis interna empujan al Ajax hacia una nueva era
La búsqueda del Ajax por incorporar a Jordi Cruyff ocurre en medio de un profundo caos institucional. Kroes, contratado inicialmente para estabilizar el departamento deportivo, anunció a principios de este mes que dimitiría tras asumir la responsabilidad por el preocupante declive del equipo. Antes de ello, había sido suspendido luego de que el Consejo de Supervisión determinara que compró hasta 190.000 € en acciones del club apenas una semana antes de asumir oficialmente el cargo.
Aunque más tarde regresó en un rol técnico, su decisión de marcharse obligó al Ajax a activar con urgencia la búsqueda de soluciones. Durante la junta anual de accionistas, Geelen confirmó que la contratación de un nuevo director técnico es ahora una prioridad absoluta, incluso por encima del nombramiento de un entrenador permanente.
El club exploró distintas alternativas, incluido un acercamiento al exdirector deportivo Marc Overmars, quien rechazó la posibilidad al afirmar que su etapa en Ámsterdam está “cerrada”.
Cruyff, en cambio, llega con un historial sólido. Ha ocupado puestos técnicos en AEK Larnaca, Maccabi Tel Aviv y el Barcelona, donde trabajó junto a Xavi Hernández durante la reconstrucción de la plantilla. Desde comienzos de 2024, también se desempeña como asesor de la Federación de Fútbol de Indonesia. En la prensa neerlandesa, su nombre ya se perfila como uno de los principales candidatos para encauzar a un club que atraviesa una deriva preocupante tanto dentro como fuera del campo.
El peso del legado
Si Jordi Cruyff acepta el cargo, heredará un desafío que recuerda a la célebre “Revolución de Terciopelo” liderada por su padre, Johan. En 2010, el mítico Cruyff escribió que “el Ajax ya no era su Ajax” y afirmó que la situación era “aún peor que antes de la llegada de Rinus Michels en 1965”. Su intervención desencadenó una profunda reforma estructural que acabó impulsando al club hacia siete títulos de la Eredivisie, una final de la Europa League y una histórica semifinal de Champions League.
Desde aquel resurgimiento, sin embargo, el Ajax ha vuelto a desmoronarse en los últimos años, y esta temporada el declive se ha acentuado. El club recurrió por segunda vez a John Heitinga para dirigir al equipo, pero su etapa fue breve y recientemente fue despedido. Hoy, el Ajax ocupa el sexto puesto de la Eredivisie tras una sorprendente derrota ante Excelsior el fin de semana, y se hunde en la fase de grupos de la Champions: sin puntos, con apenas un gol a favor y 14 en contra en cuatro partidos.
A Jordi le tocaría ahora intentar rescatar a un Ajax sumido en un panorama igual de sombrío. Como su padre, es reconocido por defender la importancia del ADN histórico del club, y muchos en Ámsterdam creen que podría ser la figura adecuada para recuperar la identidad futbolística que se ha ido evaporando desde la salida de Marc Overmars.
Su red de contactos, no obstante, también abre la puerta a soluciones modernas. Aunque respeta profundamente las tradiciones del Ajax, no dudaría en apostar por un entrenador extranjero si lo considera necesario. En Países Bajos se apunta incluso a la posibilidad de un técnico español de su círculo de confianza, citando ejemplos exitosos como el de Francesco Farioli en la Eredivisie.
¿Por qué el Ajax acelera su búsqueda?
La reunión celebrada esta semana en Barcelona evidencia que el Ajax no está dispuesto a esperar hasta la ventana de enero para reactivar al club. Con el equipo desplomándose en la liga y acumulando resultados irregulares en Europa, la directiva considera fundamental que el nuevo director técnico llegue antes del parón invernal para iniciar de inmediato las reformas estructurales.
Cruyff es visto como un perfil que combina a la perfección los principios tradicionales del Ajax con las exigencias del fútbol actual. Y el hecho de que Geelen y Beuker viajaran personalmente —a pesar del inminente duelo de Champions ante el Benfica— subraya la urgencia con la que los gigantes de Ámsterdam buscan una solución. Si Cruyff es finalmente nombrado, asumiría responsabilidades clave: reclutamiento de entrenadores, planificación de plantilla, impulso a la cantera y la estrategia deportiva de largo plazo.
El objetivo del Ajax es anunciar al nuevo director técnico antes del receso invernal, y Cruyff aparece como uno de los principales candidatos, si no el favorito absoluto. La Junta Supervisora evaluará ahora lo discutido en Barcelona antes de decidir si avanzan a la fase final de negociaciones.
