En la 30.ª jornada de la Serie A, la Fiorentina recibió al Inter, en un partido que terminó con un empate a 1.





Un duelo en el que estaban en juego puntos cruciales tanto para los violetas, que siguen enzarzados en la lucha por evitar el descenso, como para los nerazzurri, que tenían que responder al Milan y al Inter para mantener intacta su ventaja sobre sus perseguidores más directos en la carrera por el Scudetto. Al final, los goles de Pio Esposito y Cher Ndour fijaron el marcador en 1-1.





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