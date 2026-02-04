Cristiano Ronaldo sigue entrenando en Al-Nassr pese a su malestar por el mercado de fichajes

Contrario a los explosivos rumores que circulan en la prensa saudí, Cristiano Ronaldo no se ha ausentado sin permiso para forzar su salida de Al-Nassr. La especulación se intensificó en las últimas 24 horas, sugiriendo que el cinco veces ganador del Balón de Oro había abandonado Riad y se negaba a asistir a los entrenamientos tras un supuesto conflicto con la directiva del club.

Sin embargo, el medio portugués Record informa que el veterano delantero sigue en Riad y mantiene un historial impecable de asistencia en las instalaciones del equipo. Según el reporte, Ronaldo no ha faltado a ninguna sesión programada y se espera que participe plenamente en el entrenamiento del miércoles bajo las órdenes de Jorge Jesus.

Esta aclaración llega en un momento crucial para Al-Nassr, que se prepara para un importante duelo contra Al-Ittihad el viernes.