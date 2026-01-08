¿Cristiano Ronaldo rumbo a Hollywood? La predicción que lo pone como estrella taquillera

Yorke considera que ese podría ser el siguiente paso para Cristiano una vez que cuelgue las botas. En declaraciones a PokerScout, el exdelantero explicó por qué ve casi inevitable que una de las figuras más reconocibles del planeta termine incursionando en el cine.

“Creo que, teniendo en cuenta todo lo que Cristiano Ronaldo ha hecho y logrado en el fútbol, algo similar a Lionel Messi, ¿por qué los cineastas no querrían trabajar con alguien de su perfil?”, señaló. “Es atractivo, tiene presencia, lo tiene todo a su favor”.

Yorke añadió: “¿Por qué no tentarlo? Hemos visto a cantantes y raperos dar el salto a la actuación, así que ¿por qué no puede pasar lo mismo desde el deporte? No es raro ver a músicos llegar a la gran pantalla y está perfectamente aceptado”.

El exjugador incluso fue más específico sobre el tipo de proyectos en los que le gustaría ver a CR7: “Sería genial verlo en una gran franquicia como Fast & Furious, si eso llega a suceder. Aporta emoción. Sabes lo que genera: es la persona más seguida en redes sociales. Como productor, ¿por qué no involucrarse en algo así? Para mí, es una decisión obvia”.

Finalmente, Yorke concluyó: “Sería positivo ver a figuras de distintos deportes llegar al cine. Pelé lo hizo en Escape to Victory en su momento, y es curioso cómo todo puede cerrarse en círculo. Aunque no creo que sea el mejor jugador de la historia, verlo en la gran pantalla sería muy emocionante, y sin duda yo lo vería”.