Cristiano Ronaldo respaldado para seguir jugando por 'muchos años' por un antiguo compañero de equipo del Real Madrid y de Portugal en medio de persistentes preguntas sobre su retiro

Cristiano Ronaldo no ha mostrado signos de desacelerar a pesar de cumplir 40 años, continuando con su rendimiento en el campo con el Al-Nassr en Arabia Saudita. El delantero ha comenzado la temporada con fuerza, anotando cuatro goles en cuatro partidos de liga mientras su equipo mantiene un récord perfecto. El enfoque de Ronaldo sigue siendo ganar la liga y sobresalir en las competiciones de la AFC, con el club habiendo reforzado significativamente su plantilla en el verano.

El astro portugués también está decidido a participar en la Copa del Mundo 2026, manteniéndose motivado y en forma para el ámbito internacional. Mientras el debate sobre su longevidad continúa, sus actuaciones consistentes sugieren que puede seguir al más alto nivel. Tanto ex compañeros de equipo como rivales han hablado sobre la capacidad única de Ronaldo para mantener un rendimiento de élite a pesar de su edad.

La longevidad de la carrera de Ronaldo ha sido destacada por sus increíbles hazañas que rompen récords, aunque él ha negado estar persiguiendo hitos como los 1,000 goles en su carrera. Él enfatiza disfrutar el momento en lugar de obsesionarse con las estadísticas, enfocándose en las victorias y el éxito colectivo de su equipo. Esta mentalidad ha contribuido a su capacidad para mantenerse competitivo en sus 40 años, una rareza en el fútbol moderno.