Cristiano Ronaldo respaldado para seguir jugando por 'muchos años' por un antiguo compañero de equipo del Real Madrid y de Portugal en medio de persistentes preguntas sobre su retiro
Cristiano Ronaldo sigue brillando a pesar de la edad
Cristiano Ronaldo no ha mostrado signos de desacelerar a pesar de cumplir 40 años, continuando con su rendimiento en el campo con el Al-Nassr en Arabia Saudita. El delantero ha comenzado la temporada con fuerza, anotando cuatro goles en cuatro partidos de liga mientras su equipo mantiene un récord perfecto. El enfoque de Ronaldo sigue siendo ganar la liga y sobresalir en las competiciones de la AFC, con el club habiendo reforzado significativamente su plantilla en el verano.
El astro portugués también está decidido a participar en la Copa del Mundo 2026, manteniéndose motivado y en forma para el ámbito internacional. Mientras el debate sobre su longevidad continúa, sus actuaciones consistentes sugieren que puede seguir al más alto nivel. Tanto ex compañeros de equipo como rivales han hablado sobre la capacidad única de Ronaldo para mantener un rendimiento de élite a pesar de su edad.
La longevidad de la carrera de Ronaldo ha sido destacada por sus increíbles hazañas que rompen récords, aunque él ha negado estar persiguiendo hitos como los 1,000 goles en su carrera. Él enfatiza disfrutar el momento en lugar de obsesionarse con las estadísticas, enfocándose en las victorias y el éxito colectivo de su equipo. Esta mentalidad ha contribuido a su capacidad para mantenerse competitivo en sus 40 años, una rareza en el fútbol moderno.
- Getty Images Sport
Pepe dice que no hay fin a la vista para Ronaldo
Pepe, quien compartió el campo con Ronaldo durante una década en el Real Madrid y Portugal, elogió la dedicación y la resistencia física del delantero del Al-Nassr. “¿Cuándo dejará de jugar? Nadie realmente lo sabe (sonríe). Cristiano sigue rompiendo récords y estoy muy feliz por él”, dijo Pepe a beIN Sports.
El exdefensor central agregó: “Más allá de ser un jugador fenomenal y una persona increíble, es un amigo, y espero que pueda seguir jugando durante muchos más años. Creo que será difícil para nosotros, los aficionados, cuando decida retirarse. Será difícil encender la televisión y no ver el nombre de Cristiano allí”.
Los comentarios de Pepe subrayan no solo la influencia continua de Ronaldo en el campo, sino también su impacto duradero fuera de él. Su historia compartida incluye 348 partidos juntos, con múltiples títulos de la Liga de Campeones y éxitos con Portugal, incluyendo la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones de la UEFA 2019. La relación de la pareja ejemplifica el respeto mutuo y el tipo de longevidad que es rara entre los futbolistas profesionales.
Ronaldo respaldado previamente para jugar hasta sus mediados de los 40.
La forma actual de Ronaldo en Arabia Saudita sigue demostrando su capacidad para rendir a un nivel de élite a pesar de su edad. El antiguo rival de la Premier League, Joe Cole, también ha predicho que Ronaldo podría jugar hasta mediados de los 40 años, elogiando su condición física y adaptabilidad en la Saudi Pro League. Cole destacó que Ronaldo aún puede explotar su inteligencia posicional para marcar, incluso cuando las exigencias físicas no son tan significativas en comparación con las principales ligas europeas.
La inversión de Al-Nassr en nuevos talentos ha complementado el liderazgo de Ronaldo en el campo, creando un equipo competitivo capaz de dominar a nivel nacional y tener éxito en los torneos de la AFC. El enfoque del club asegura que Ronaldo siga siendo central en las ambiciones del equipo mientras gestiona su carga de trabajo para prolongar su carrera. Fuera del campo, Ronaldo sigue enfocado en mantener su salud y condición física, utilizando un régimen de entrenamiento y dieta meticulosos para asegurar un rendimiento óptimo.
- AFP
CR7 se centra en el Al-Nassr y en el éxito en el Mundial 2026
Los objetivos inmediatos de Ronaldo incluyen llevar al Al-Nassr a la gloria en la liga doméstica y avanzar también en la Liga de Campeones de la AFC. A nivel internacional, está enfocado en participar en la Copa Mundial de 2026, que servirá como un hito significativo para extender su legendaria carrera. Más allá de eso, tanto Pepe como los aficionados al fútbol esperan que continúe jugando al más alto nivel, manteniendo viva la leyenda de uno de los íconos más grandes del fútbol durante años.
Es probable que la gestión del Al-Nassr continúe estructurando el equipo para optimizar el rendimiento de Ronaldo, equilibrando su carga de trabajo mientras maximizan el éxito del equipo. Mientras tanto, el propio Ronaldo determinará cuánto tiempo se siente capaz de rendir, con fuertes indicios de que tiene la intención de jugar bien entrados sus 40 años. Para los aficionados de todo el mundo, sigue la esperanza de que puedan seguir viéndolo romper récords e inspirar sobre el campo durante muchas más temporadas.