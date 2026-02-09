¡Cristiano Ronaldo regresa! La superestrella portuguesa está lista para poner fin a su huelga, mientras que el Al-Nassr fija la fecha de su regreso.

Según se informa, Ronaldo ha amenazado con abandonar el Nassr, pero no está claro si las nuevas maquinaciones políticas entre bastidores le convencerán para quedarse. A Bola informa de que dos ejecutivos portugueses, José Semedo y Simao Coutinho, habían visto reducidos sus poderes antes de la ventana de fichajes, lo que afectaba a su capacidad para contratar nuevos jugadores, pero ahora se dice que se les han devuelto esas responsabilidades.

Los responsables de la Liga Profesional Saudí han recordado a Ronaldo que todos los clubes de su división operan de forma independiente, lo que significa que el gran jugador debería plantear cualquier problema a sus propios empleadores, en lugar de dañar potencialmente la reputación de la liga en su conjunto.

«La Liga Profesional Saudí se estructura en torno a un principio sencillo: cada club opera de forma independiente bajo las mismas reglas», afirmaron en un comunicado.

«Los clubes tienen sus propias juntas directivas, sus propios ejecutivos y sus propios dirigentes futbolísticos. Las decisiones sobre fichajes, gastos y estrategia corresponden a esos clubes, dentro de un marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo. Ese marco se aplica por igual en toda la liga.

Cristiano se ha comprometido plenamente con el Al Nassr desde su llegada y ha desempeñado un papel importante en el crecimiento y la ambición del club. Como cualquier competidor de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo, por muy importante que sea, determina las decisiones más allá de su propio club.

Las recientes operaciones de fichajes demuestran claramente esa independencia. Un club se ha reforzado de una manera concreta. Otro ha optado por un enfoque diferente. Se trata de decisiones de los clubes, tomadas dentro de los parámetros financieros aprobados.

La competitividad de la liga habla por sí sola. Con solo unos pocos puntos de diferencia entre los cuatro primeros, la lucha por el título está muy viva. Ese nivel de equilibrio refleja un sistema que funciona según lo previsto.

La atención sigue centrada en el fútbol, en el terreno de juego, donde debe estar, y en mantener una competición creíble y competitiva para los jugadores y los aficionados».

¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén previsiones de expertos, predicciones basadas en datos e información ganadora con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete ahora a nuestra creciente comunidad!