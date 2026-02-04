Getty Images
Cristiano Ronaldo recurre a las redes sociales para romper el silencio en medio de los informes sobre una 'huelga' en la Saudi Pro League, mientras CR7 demuestra que sigue comprometido con Al-Nassr
Ronaldo publica una actualización sobre Al-Nassr
Cristiano Ronaldo ha publicado ahora una imagen de sí mismo entrenando en Al-Nassr y ha añadido un par de emojis de corazón con los colores del club, lo que parece mostrar su compromiso con el club. El equipo se está preparando actualmente para su próximo partido contra Al-Ittihad el viernes en la Saudi Pro League. Al-Ittihad acaba de despedirse de su delantero estrella Karim Benzema, quien ha completado un traspaso a Al-Hilal, un fichaje que se cree que ha enfadado a Ronaldo. Según se informa, la superestrella portuguesa se ha quedado frustrada al ver cómo se refuerza este invierno uno de los principales rivales de su equipo por el título, mientras que Al-Nassr ha tenido un tranquilo mercado de enero, fichando únicamente al centrocampista sub-23 Haydeer Abdulkareem.
- GOAL
Caos en la Saudi Pro League
La ausencia de Cristiano Ronaldo en el último partido de Al-Nassr y el posterior fichaje de Benzema por Al-Hilal ha sumido a la Saudi Pro League en el caos a mitad de temporada. Benzema se ha unido a los líderes de la liga, que actualmente están un punto por delante del Nassr de Ronaldo tras 19 partidos disputados, y esperará terminar la temporada en lo más alto. Benzema ganó anteriormente la Saudi Pro League en 2024-25, mientras que Ronaldo, de manera notoria, aún no ha ganado ningún trofeo desde que se mudó a Oriente Medio.
Benzema ha explicado su decisión de dar el paso, diciendo a los medios del club: "Mensaje claro: ya conoces mi mentalidad: tengo mucha ambición. Trabajaré; lo daré todo en el campo. Ayudaré a este equipo y, inshallah, traeré trofeos, porque para mí es más importante traer trofeos. Y tenemos un buen equipo, buenos aficionados, así que juntos, inshallah, lo haremos. Me siento bien. Estoy feliz de estar aquí después de mi primer entrenamiento con el equipo y el entrenador. Estoy muy feliz y encantado de formar parte de este equipo. Es un gran equipo con una gran historia; han ganado muchos trofeos. Es como el Real Madrid aquí en Asia, ya sabes."
"Pregúntale a Ronaldo qué va mal"
Se le ha preguntado al CEO de Al-Hilal, Esteve Calzado, sobre la situación en torno a Ronaldo en medio de rumores de una huelga. Sin embargo, el dirigente del club considera que esa es una pregunta que solo el internacional portugués puede responder. Dijo a Cadena SER: "Deberíais preguntárselo a él. Nosotros nos estamos centrando en nosotros mismos. Al final, no es como si ellos [Al-Nassr] hubieran tenido un mal mercado de fichajes de verano con la llegada de Joao Felix y [Kingsley] Coman. Hay una rivalidad y una pasión en este país que nunca habría imaginado; pensaba que ya lo había visto todo. La gente se ha vuelto loca con el fichaje de [Benzema]. Estábamos buscando fichar a un delantero y surgió una oportunidad única. Un ganador del Balón de Oro, con un talento espectacular: las estadísticas hablan por sí solas. Además, no tiene que adaptarse a nuestra liga. Todo encajó, se hizo posible. Estamos absolutamente encantados. No me sorprende que Benzema nos eligiera, porque al final Al-Hilal es el club más popular y poderoso no solo de Arabia Saudí, sino también de Asia. Estamos listos para competir por todos los títulos y estamos en una buena posición para hacerlo esta temporada".
- Getty Images Sport
¿Cuándo volverá Ronaldo?
Aún está por verse cuándo volverá Ronaldo a la competición con el Al-Nassr. Su última actualización sugiere que bien podría estar disponible para el partido del viernes contra el Al-Ittihad, aunque ha habido especulaciones de que volverá a quedarse fuera del equipo de Jorge Jesus. Todas las miradas estarán puestas, sin duda, en la hoja de alineación del Al-Nassr el viernes para ver si Ronaldo ha regresado y está listo para volver a liderar a su equipo una vez más.
