Cristiano Ronaldo queda fuera de la convocatoria del Al-Nassr en medio de tensiones por fichajes

La ausencia de Cristiano Ronaldo no resulta del todo sorprendente, ya que en la previa del partido circulaban especulaciones sobre una posible negativa del delantero a jugar, tras quedar descontento con lo ocurrido durante la reciente ventana de fichajes de enero.

De acuerdo con un informe de A Bola, Ronaldo estaría “molesto con la manera en que el Fondo de Inversión Pública (PIF) está gestionando el club que ha representado durante los últimos tres años, especialmente en comparación con el trato que reciben otros clubes rivales, también bajo el control del mismo fondo”.

Asimismo, el reporte señala que Ronaldo estaría frenando varias operaciones en el mercado, entre ellas un posible movimiento que habría permitido a Karim Benzema dejar Al-Ittihad para incorporarse a Al-Hilal. Esta situación podría haber desencadenado un efecto dominó: N’Golo Kanté aún no ha podido concretar su llegada al Fenerbahce, mientras que Youssef En-Nesyri sigue sin cerrar su esperada transferencia al Al-Ittihad.