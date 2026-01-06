Cristiano Ronaldo presiona para que Al-Nassr fiche a una estrella del Real Madrid en un sorprendente traspaso GRATUITO
Contrato de Rüdiger: Acuerdo con el Real Madrid se está agotando
Como a Rudiger le quedan menos de seis meses de contrato, es libre de entrar en negociaciones con cualquier pretendiente fuera de España. Según Fichajes, Al-Nassr está listo para hacer un serio intento por su firma.
Se afirma que "las discusiones para una posible renovación no están progresando" en Madrid y Rudiger está "empezando a generar un ruido que se está volviendo cada vez más difícil de ignorar". El "escenario más probable" en esta etapa se considera un movimiento a otro lugar cuando la campaña 2025-26 llegue a su fin.
Términos lucrativos: Oferta preparada en Arabia Saudita
Se dice que está atrayendo interés de “varios proyectos ambiciosos”, con equipos de gran presupuesto en el Medio Oriente formando parte de ese grupo. Se informa que el Real está dispuesto a dejarlo ir ya que permanecen en un “proceso de transición defensivo”, con el enfoque de reclutamiento centrado en adiciones a “mediano a largo plazo”.
Los Blancos siempre han sido reacios a atar a estrellas envejecidas, aquellos mayores de 30 años, con contratos largos. Rudiger cumplirá 33 años en marzo. El Real Madrid “no está dispuesto a comprometer la planificación futura con contratos largos o condiciones fuera de su hoja de ruta”.
Con eso en mente, “uno de los destinos que ha ganado impulso en las últimas semanas es Al-Nassr”. Ya tienen al GOAT portugués Ronaldo en sus filas, junto a Joao Felix y el ex extremo del Liverpool Sadio Mane.
Están buscando reforzar su línea defensiva y ven a Rudiger como una adición ideal. Fichajes afirma que “se está preparando una oferta económicamente poderosa” - una que cualquier club con sede en Europa encontrará “difícil de igualar”. Un “contrato salarial de alto nivel y un papel central dentro del proyecto deportivo” se ofrece en Riad.
Agente Ronaldo: Ícono portugués pide acuerdo por Rüdiger
Fichajes continúan afirmando que fuentes cercanas al equipo saudí han revelado que el ganador del Balón de Oro en cinco ocasiones, Ronaldo, “ha recomendado la contratación de Rudiger”. Habiéndose enfrentado anteriormente al alemán, cree que se puede asegurar un “aumento inmediato de calidad”.
Se señala que Ronaldo “tiene una influencia significativa dentro del proyecto deportivo de Al-Nassr, no solo en el campo, sino también en la toma de decisiones estratégicas”. Ya se han tomado varias decisiones de transferencia basadas en su consejo, con el delantero de 40 años desesperado por tener más ganadores probados a su lado.
Se dice que se ha preparado una propuesta formal, pero Rudiger “aún no ha tomado una decisión final”. Por ahora, permanece enfocado en el presente, con el Real todavía en la lucha por prestigiosos títulos nacionales e continentales.
Sin embargo, está al tanto del interés desde Arabia Saudita y considera que la opción de tal cambio es “real, ambiciosa y económicamente muy atractiva”. La presencia de Ronaldo en Al-Nassr también se tomará en cuenta en la ecuación, ya que ha comprometido un acuerdo hasta 2027.
Rüdiger está considerando sus opciones en 2026
Una estancia prolongada en el Bernabéu no puede descartarse por completo por ahora, potencialmente en términos de 12 meses renovables, pero ciertamente se están considerando otras opciones - por Rudiger y los Blancos.
Al-Nassr está listo para actuar, con el capitán del club Ronaldo como un obvio as en su juego. Han flaqueado últimamente, en la puja por el título de la Saudi Pro League, pero siguen siendo ferozmente competitivos en múltiples frentes y proporcionarían a Rudiger oportunidades para mejorar su ya impresionante currículum.
Fichjaes afirma que cualquier movimiento hacia el Medio Oriente sería "otro movimiento impactante por el fútbol saudí, añadiendo a un defensor de primer nivel a uno de los proyectos más ambiciosos".
La leyenda del Real Madrid Ronaldo -quien sigue siendo el máximo goleador histórico del club- es un hombre que se ha acostumbrado a salirse con la suya a lo largo de los años, y eso sugiere que Rudiger podría completar un cambio sorprendente una vez que caiga en el grupo de agentes libres.