Cristiano Ronaldo podría extender su carrera internacional más allá del Mundial 2026
¿Última Copa del Mundo para Ronaldo… pero podría jugar en la Eurocopa 2028?
Ronaldo, a sus 40 años, ha confirmado que participará por sexta y última vez en la Copa del Mundo de la FIFA, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, su contrato con el Al-Nassr de la Liga Saudí lo vincula al club hasta 2027.
El astro portugués aún no ha anunciado una fecha concreta de retiro, lo que deja abierta la posibilidad de continuar su carrera, ya sea en Medio Oriente o incluso regresando a sus raíces en el Sporting CP. Si prolonga su trayectoria, Ronaldo podría llegar a disputar la Eurocopa 2028 con Portugal.
Ronaldo alarga su legado: aún no está listo para colgar los botines
Cuestionado por GOAL sobre la posibilidad de que Ronaldo participe en otro torneo, su excompañero en el Manchester United, Wes Brown, comentó —en colaboración con BetWright Casino—:
“Si puede aportar algo al equipo, ¿por qué no seleccionarlo? ¿Significa eso que debe jugar todos los partidos? Mira la última competición: todos decían que no debería jugar, pero lo hizo bien. Sabe que la prensa lo criticará si no marca o no da una asistencia. Al mismo tiempo, sigue estando ahí para sus compañeros más jóvenes y quiere que lo hagan bien.
“En su mente no ha terminado aún y todavía puede contribuir al equipo. No creo que se retire del fútbol internacional hasta que se retire por completo. Todavía tiene la energía, la misma creencia, y aún puede hacerlo. Pocas personas pueden decir eso a ese nivel.”
Nivel GOAT: Ronaldo ansía alcanzar a Messi
Ronaldo ha señalado recientemente que no necesita una Copa del Mundo en su palmarés para consolidar su legado y zanjar la eterna rivalidad con Lionel Messi por el título de GOAT. Sin embargo, Wes Brown, su excompañero en el Manchester United, está convencido de que el portugués estará decidido a completar su colección de trofeos.
Cuando se le preguntó cuánto deseará CR7 levantar la corona mundial, Brown dijo: “¡Él querrá ganarla! Esta probablemente sea su última oportunidad, o al menos eso pensaría. Tiene un equipo realmente bueno y me encantaría que lo lograra. Si le preguntas a cualquier futbolista de niño cuál es el trofeo más importante que quiere levantar, sin duda responderá la Copa del Mundo. Es el trofeo más grande de todos, sin importar lo que alguien pueda decir. No es algo que ganes todos los días, pero quieres llegar a ese nivel y poder decir: ‘He ganado la Copa del Mundo’.
“Créeme, Ronaldo no necesita eso para demostrar nada, pero aún así querrá ganarla. Estoy seguro de que mucha gente también desearía verlo lograrlo. ¿Será fácil? No, será difícil. Pero sin duda estará en su agenda.”
Ronaldo apunta a los 1,000 goles y más títulos en su legado
Ronaldo también está en la carrera por alcanzar los 1,000 goles en su carrera. Tras todo lo vivido hasta ahora, no parece descabellado que pueda lograrlo durante el Mundial 2026, incluso en una eventual final.
Consultado sobre si ese escenario podría cumplirse, Brown afirmó: “¡Probablemente sí! Si le hubieras dicho que estaría cerca de ese número al borde del retiro, habría dudado. Piensas en los años que se necesitan, los goles por temporada… sería algo increíble. Hoy, solo hay un jugador que realmente puede lograrlo, y ese es él. Pelé lo dijo, pero todos sus goles estarán documentados. Un día se podría hacer una película de tres horas mostrando todos sus tantos, ¡porque eso es lo que tomaría!”.
“Sería la guinda del pastel. Va a ser difícil, pero Ronaldo sería uno de los favoritos. Sería un verdadero sueño hecho realidad: haber conquistado prácticamente todas las competiciones individuales posibles mientras juegas al más alto nivel”.
El sorteo de la Copa del Mundo se celebrará el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D.C. Ronaldo y Portugal están listos para conocer a sus rivales de la fase de grupos, trazando su camino hacia la gloria máxima, que culminará el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
