Cristiano Ronaldo podría extender su carrera internacional más allá del Mundial 2026

Ronaldo también está en la carrera por alcanzar los 1,000 goles en su carrera. Tras todo lo vivido hasta ahora, no parece descabellado que pueda lograrlo durante el Mundial 2026, incluso en una eventual final.

Consultado sobre si ese escenario podría cumplirse, Brown afirmó: “¡Probablemente sí! Si le hubieras dicho que estaría cerca de ese número al borde del retiro, habría dudado. Piensas en los años que se necesitan, los goles por temporada… sería algo increíble. Hoy, solo hay un jugador que realmente puede lograrlo, y ese es él. Pelé lo dijo, pero todos sus goles estarán documentados. Un día se podría hacer una película de tres horas mostrando todos sus tantos, ¡porque eso es lo que tomaría!”.

“Sería la guinda del pastel. Va a ser difícil, pero Ronaldo sería uno de los favoritos. Sería un verdadero sueño hecho realidad: haber conquistado prácticamente todas las competiciones individuales posibles mientras juegas al más alto nivel”.

El sorteo de la Copa del Mundo se celebrará el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D.C. Ronaldo y Portugal están listos para conocer a sus rivales de la fase de grupos, trazando su camino hacia la gloria máxima, que culminará el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.