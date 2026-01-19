Al ser preguntado sobre la desesperación de Ronaldo por conquistar un título mundial, Kleberson, campeón del mundo de 2002 y en colaboración con BetVictor Online Casino, declaró a GOAL: "Probablemente piense: '¡Caramba! Tengo que ganar el Mundial, no puedo terminar mi carrera así'.

Tiene que trabajar duro. No solo él, sino también otros jugadores. Neymar probablemente también piense: 'Messi tiene un Mundial, yo no'. [Erling] Haaland también podría no ganar un Mundial. Es algo que los jugadores, estos grandes jugadores tienen dentro.

Mira a Adriano: es un nombre importante en Brasil, en Italia jugó a un gran nivel, pero no ha ganado el Mundial. El Mundial a veces es justo, a veces injusto. Creo que esos chicos me miran y piensan: "¡Dios mío, no puedo creer que Kleberson tenga un Mundial y yo no!". No tengo cinco Balones de Oro, ¡pero sí he ganado el Mundial!"

