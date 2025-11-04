¡Cristiano Ronaldo no está 'ni siquiera cerca' de Lionel Messi! El estatus de GOAT del astro del Inter Miami es validado por un exjugador del Atlético de Madrid y Chelsea que se quedó en casa para ver todos sus partidos del Barcelona
Ronaldo se otorga el estatus de GOAT mientras otros no están de acuerdo
La superestrella portuguesa Ronaldo ha reiterado, durante otra entrevista con Piers Morgan, que se considera a sí mismo el mejor. Anteriormente se ha clasificado por encima de figuras como Messi, Pelé y Diego Maradona. CR7 admite que no tiene ningún deseo de ser “humilde” y siempre apoyará su propia causa.
Muchos otros están felices de estar de su lado, pero muchos más se ven muy identificados en el campo de Messi. Luis, que ahora está entrenando en su tierra natal con Flamengo, está dispuesto a pasar por alto a compatriotas ilustres como Pelé cuando se trata de nombrar a su GOAT.
- Getty
Ex estrella de Brasil explica por qué Messi es el más grande
Para él, nadie puede competir con Messi cuando se trata de momentos mágicos que alteran partidos. Ese conjunto de habilidades le ha permitido al genial creador de juego ganar ocho Balones de Oro, la Copa del Mundo y una colección de honores que lo convierten en el jugador más condecorado de la historia.
Al ser preguntado sobre a quién elegiría entre las estrellas más brillantes que alguna vez iluminaron un campo de fútbol, Luis le dijo al podcast The Obi One: “Jugué contra Messi, él es el número uno, sin duda. De lejos, no hay nadie que siquiera se acerque. Es el jugador que más disfruté viendo; miraba cada partido del Barcelona. Y sabes, cada partido, cada equipo, cada entrenador que enfrentaba al Barcelona,
su preocupación era hacer algo para detenerlo.
“Como dije, miraba cada partido del Barcelona, incluso cuando jugaba para el Deportivo La Coruña o el Atlético. Si el Barcelona jugaba el sábado a las ocho de la noche, no podía salir a cenar; tenía que quedarme y ver el partido porque Messi iba a jugar. Y cuando jugaba contra él, mi único pensamiento era detenerlo, pensar en cómo intentar vencerlo. Es el jugador que más me ha desafiado.”
Luis agregó: “De todos los jugadores que he visto -porque no vi a Pelé ni a Maradona- no sentí nada parecido a lo de Messi. Es el número uno, soy un gran fanático suyo, y creo que ha traído mucha alegría a muchas personas con su estilo de juego.”
Sin intercambio de camisetas: Por qué Luis nunca le pidió a Messi un cambio
Aunque Luis ha disfrutado viendo a Messi a lo largo de los años, siempre trató de hacerle la vida difícil al argentino cuando se enfrentaba a él. Eso significaba dejar el respeto a un lado, con el brasileño haciendo énfasis en nunca pedir un intercambio de camisetas después del juego con su colega sudamericano.
El ex lateral ha dicho anteriormente sobre tratar de superar a Messi en acción competitiva: “Siempre le golpeaba para detenerlo; nunca me reprochó. Lo admiro mucho por su fútbol. Nunca le pedí su camiseta, porque entro al campo para ganar, no para decir que jugué contra él.”
Añadió, reforzando su mensaje de GOAT: “Todos saben lo que pienso de él. Lo único que tienes que hacer es disfrutar de él porque no sé cuántos años o décadas pasarán antes de que aparezca otro jugador como él. Siempre debería ganar el Balón de Oro.”
- Getty
Iconos eternos siguen fuertes de cara al Mundial 2026
Luis tiene 40 años de edad, seis meses más joven que la superestrella portuguesa Ronaldo, y colgó sus botas en 2023. CR7 sigue en forma con el equipo de la Liga Pro Saudí Al-Nassr, mientras persigue 1.000 goles en su carrera, mientras que Messi se ha comprometido a un nuevo contrato de tres años con el equipo de la MLS Inter Miami que lo mantendrá en los Estados Unidos hasta 2028.
Se espera que ambas leyendas participen en las finales del Mundial del próximo verano, con Luis listo para estar entre los observadores interesados mientras una audiencia global se prepara para una última batalla entre icónicos adversarios de toda la carrera.