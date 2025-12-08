Getty
¿Cristiano Ronaldo, leyenda del Chelsea? El agente revela que los Blues rechazaron fichar a CR7 por solo 3,5 millones de euros
Casi fichajes: las transferencias más sorprendentes que nunca se concretaron
Los casi fracasos en el mercado de transferencias son comunes en el fútbol moderno, ya que es imposible predecir qué jugadores con potencial evidente se convertirán en estrellas. Aunque algunos pueden brillar en las filas juveniles o tener un buen inicio en sus carreras profesionales, la longevidad y el éxito a largo plazo nunca están garantizados.
Con esto en mente, los clubes de todo el mundo acumulan historias de oportunidades perdidas y lo que podría haber sido. El Chelsea forma parte de ese grupo, con preguntas que probablemente aún resuenan en el oeste de Londres sobre cómo dejaron escapar a Cristiano Ronaldo.
Explicación: cómo el Chelsea dejó escapar la oportunidad de fichar a Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo era un extremo veloz en las filas del Sporting cuando el exjugador convertido en agente, Barry Silkman, intentó negociar un acuerdo con el Chelsea en 2003. Sus gestiones cayeron en oídos sordos, y Ronaldo —hoy cinco veces ganador del Balón de Oro y aún en forma a los 40 años— terminó uniéndose al Manchester United unas semanas después.
Silkman —quien representó a equipos como Wimbledon, Manchester City y Leyton Orient en sus días como jugador— contó a The Telegraph sobre un acuerdo que no se concretó: "Hice un trato con [el agente de Ronaldo] Jorge Mendes. Pero el Chelsea dijo que no. Cristiano Ronaldo costaba 3,5 millones de euros y en el acuerdo, cualquier cantidad que superara eso se dividía 50-50 con el club. Jugó contra el Man United en pretemporada, los arruinó, y justo después pagaron 11,5 millones y Jorge debió haber ganado cuatro millones. Buena suerte para él, ¡pero yo estaba destrozado!"
Sobre Ronaldo, que sigue brillando con Al-Nassr y la selección de Portugal, Silkman agregó: "Si Cristiano Ronaldo estuviera entrando al juego hoy, le costaría ser contratado por el Barnsley porque le dirían '¿qué estás haciendo? ¡Todos esos regates, trucos y movimientos! Pasa el balón'. Los entrenadores no quieren que los equipos cometan errores. He visto a muchos entrenadores jóvenes. Decir que es una porquería es quedarse corto. Lo que oyes es 'pasa, pasa, pasa'. Nunca escuchas a alguien decir 'Enfréntalo, baja el hombro, haz un truco'."
Ronaldo pasó de ser un extremo vistoso a convertirse en una superestrella del fútbol
En el Manchester United, los trucos y filigranas de Ronaldo fueron refinados y canalizados, transformándolo en un delantero goleador y futuro ganador del Balón de Oro en el legendario “Teatro de los Sueños”.
La pérdida del Chelsea se convirtió definitivamente en la ganancia de los Diablos Rojos, con Ronaldo haciendo historia y reescribiendo los libros de récords en el United, el Real Madrid y la Juventus. A sus 40 años, se espera que participe en otro Mundial el próximo verano y su retiro sigue siendo una idea lejana.
¡Henry en el West Ham! La historia de lo que nunca ocurrió
Hablando de otros grandes nombres que casi tomaron un camino distinto al que los hizo famosos, Silkman contó a The Telegraph: "Thierry Henry. Podría haberlo fichado por 500,000 libras cuando era un niño en Mónaco, ya que solo era compensación. Intenté que Harry [Redknapp] lo comprara para el West Ham y anotó un hat-trick en un partido; Harry estaba convencido de que algo tenía que estar mal con él. Se quedó, firmó un contrato, fue a la Juventus y lo arruinaron jugando en la banda izquierda. Luego se fue al Arsenal."
Sobre otro ganador del Balón de Oro que pasó por Chelsea y Manchester City antes de convertirse en una superestrella global con el AC Milan, Silkman añadió: "Luego estaba George Weah. Lo estaba trayendo gratis. Nadie lo quería. Cinco clubes diferentes decían 'no puede ser bueno si es gratis'."
El Chelsea sin duda lamentará haber dejado escapar a Ronaldo. El portugués trabajó junto a su compatriota José Mourinho durante su etapa en el Real Madrid, pero los Blues podrían haber perseguido títulos de la Premier League juntos desde 2004 si hubieran seguido el consejo de Silkman.
