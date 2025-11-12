Cristiano Ronaldo, de manera extraña, insta a los aficionados irlandeses a abuchearlo mientras la estrella de Portugal anticipa una recepción hostil en el choque de clasificación para el Mundial

Hablando en la víspera del partido del jueves, Cristiano Ronaldo abordó la esperada recepción con una mezcla de humor y desafío.

"El estadio me abucheará, estoy acostumbrado, ciertamente espero que lo hagan, tal vez eso quite presión a otros jugadores", dijo a los periodistas. "Lo que más quiero es disfrutar. No es decisivo pero casi, sabemos que con una victoria, nos clasificamos. Queremos terminarlo ahora."

Ronaldo podría encontrarse con una cara familiar en el entrenador asistente de Irlanda, John O’Shea, ya que ambos fueron compañeros de equipo en el Manchester United durante seis temporadas.

"Bueno, si lo veo por ahí", dijo. "Por supuesto que era un chico con el que jugué muchos años juntos. Tengo una muy buena relación con él, no solo con él, sino con algunas personas irlandesas. Tengo algunas relaciones, y es bueno."

Luego, con un guiño, añadió: "Repito, espero que no haya abucheos contra mí mañana. Para mí, es un placer venir y jugar aquí de nuevo. Juro que intentaré ser un buen chico."