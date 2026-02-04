Cristiano Ronaldo en huelga, Karim Benzema cambia de equipo y las superestrellas sacuden la Saudi Pro League al borde de la crisis

Puede que ya fueran multimillonarios, pero los salarios de la Pro League se consideraban «capaces de cambiarte la vida». Ni siquiera un jugador tan íntegro como Jordan Henderson pudo resistirse a la tentación de esas cifras.

Por eso, Arabia Saudí se presentó como el gran disruptor del fútbol, un desafío real al dominio europeo en el mercado de fichajes, gracias al aparentemente inagotable caudal de dinero procedente del petróleo.

Ahora, sin embargo, la disrupción se produce dentro de la propia Pro League: el lunes, no fue un fichaje desde el exterior, sino un traspaso interno, lo que puso en alerta al resto del mundo…