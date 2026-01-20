Cristiano Ronaldo gana una disputa legal de larga duración con la Juventus
Por qué Ronaldo tenía dinero pendiente de cobro por parte de los pesos pesados de la Serie A
Un tribunal italiano ha fallado a favor de Ronaldo durante su última disputa, manteniendo un fallo emitido en 2024. CR7 había estado buscando que se transfirieran £17 millones ($23 millones) a sus cuentas - el monto neto total que le habían prometido los pesos pesados de la Serie A.
Los jugadores de la Juve acordaron retrasar el pago de cuatro meses de salarios durante el confinamiento, tomando esas decisiones colectivas en marzo de 2020 y abril de 2021. Los Bianconeri estaban teniendo dificultades financieras en ese momento, ya que se impidió a los aficionados asistir a los partidos.
- Getty
La Juventus apeló contra el pago realizado a Ronaldo
Ronaldo tomó acciones legales ya que el dinero que se le debía nunca llegó. La Juve no había informado de esos salarios diferidos, que habían sido presentados como “maniobras salariales”, en sus estados financieros. Eso efectivamente mantenía el dinero fuera de los libros.
Un arbitraje inicial dictaminó que Ronaldo y la Juventus deben compartir la responsabilidad sobre el asunto. Se determinó que los gigantes italianos deben pagarle a CR7 la mitad de la cantidad que estaba solicitando.
El presidente de la Juve, Gianluca Ferrero, reveló en noviembre de 2024 que Ronaldo había recibido ese pago. Dijo: “Le pagamos a Cristiano Ronaldo en abril, no hay necesidad de ningún fondo de riesgo. Pagamos el 50% de la cantidad que solicitó, por lo que no hay necesidad de un fondo de riesgo porque las cantidades han sido pagadas.”
Ferrero continuó revelando que Juve apelaría el fallo en cuestión, con otro día ante un juez siendo planificado. Añadió: “No estamos de acuerdo con este fallo, que estableció una división igual de responsabilidades, por lo que hemos apelado en el tribunal de Turín.”
¿Otra apelación? Juventus podría no haber terminado aún
La Juventus no ha tenido éxito en esa apelación ante el Tribunal Laboral de Turín. El juez Gian Luca Robaldo ha confirmado el fallo inicial, lo que significa que los Bianconeri no podrán recuperar los fondos transferidos a Ronaldo.
Aunque eso representa un golpe para La Vieja Señora del fútbol italiano, no enfrentarán otro impacto financiero ya que dicha suma ya estaba registrada en su presupuesto de 2023-24. Según Gazzetta dello Sport, aún se podría presentar otra apelación.
- Getty
El récord de Ronaldo en la Juventus: Partidos, goles y títulos
Ronaldo pasó tres años con Juventus entre 2018 y 2021, habiéndose unido a ellos desde el Real Madrid, donde se había convertido en el máximo goleador histórico de los Blancos. El cinco veces ganador del Balón de Oro anotó 101 goles para los Bianconeri en 134 apariciones, ayudándoles a conseguir dos títulos de la Serie A, un triunfo en la Coppa Italia y dos Supercopas.
Regresó al Manchester United para una segunda etapa en 2021, pero vio ese período en Old Trafford interrumpido cuando su contrato fue rescindido en noviembre de 2022. El delantero eterno ahora se encuentra en la Liga Profesional Saudí con Al-Nassr, donde sigue rindiendo a los 40 años de edad.