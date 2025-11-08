Cristiano Ronaldo frustrado arremete contra el árbitro con un reclamo sarcástico durante la victoria de Al-Nassr sobre Neom

El incidente ocurrió después de que el árbitro pitara el medio tiempo con el marcador aún en 0-0. Cristiano Ronaldo estaba visiblemente frustrado porque el árbitro había detenido un ataque prometedor del Al-Nassr. Mientras caminaba hacia el túnel, se acercó al oficial y le dio un mensaje irónico, como informó The Sun.

Se escuchó a Ronaldo decir: “Bien hecho, bien hecho. Sigue así, estás haciendo un buen juego – muy buen juego haces.”

Ronaldo está persiguiendo el sueño que una vez parecía imposible de 1,000 goles en su carrera, y entregó cuando más importaba. Se concedió un penalti después de que Joao Felix fuera empujado por la espalda mientras perseguía el rebote tras un intento bloqueado del propio Ronaldo. Esto le dio al capitán la oportunidad perfecta para definir el partido. Ronaldo se encargó de ejecutar desde los 12 metros y, enfrentando a su compatriota Luis Maximiano en la portería, no falló desde los 12 metros para convertir su intento. Disparó bajo y preciso al rincón para alcanzar su gol número 953 en su carrera, que también fue su 83º gol en la Saudi Pro League desde que se unió a Al-Nassr a principios de 2023.

