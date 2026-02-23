Getty/GOAL
Traducido por
¿Cristiano Ronaldo formará equipo con Lionel Messi en la MLS? Una exestrella de la selección estadounidense explica por qué podría producirse la unión con el Inter de Miami, pero el fichaje causaría un «lío»
Ronaldo se declaró en huelga en la Liga Profesional Saudí.
El eterno jugador de 41 años ha mostrado su frustración en Oriente Medio, donde se cuestiona cómo se distribuyen los fondos entre los principales equipos de Arabia Saudí. Ronaldo se perdió tres partidos con el Al-Nassr antes de volver finalmente al equipo.
Ha vuelto a marcar goles, mientras persigue los 1000 tantos en competición a lo largo de su carrera récord, pero sigue teniendo una cláusula de rescisión en su lucrativo contrato. Se supone que esos términos estarán vigentes hasta el verano de 2027, pero podrían romperse.
- Getty/GOAL
¿Podría Ronaldo unirse a Messi en el Inter Miami, ganador de la MLS Cup?
A los aficionados de todo el mundo les encantaría ver a Ronaldo y Messi jugar en el mismo equipo antes de que ambos se retiren, y es posible que esa unión se produzca en el sur de Florida. El Inter Miami, ganador de la MLS Cup, cuenta con la ambición y los fondos necesarios para hacer posible el acuerdo.
Cuando se le preguntó si los Herons podrían llegar a un acuerdo, Ramos, hablando a través de casinos online en Canadá, dijo a GOAL: «No lo descartaría, porque no creía que pudieran tener a Messi, [Luis] Suárez, [Sergio] Busquets y Jordi Alba, y a todos los demás jugadores que tienen. Creo que podría suceder. No creo que vaya a suceder. Si Ronaldo viene aquí, probablemente acabará en otro equipo».
Al ser preguntado por dónde podría ser, dado que se rumorea que Ronaldo ve su futuro en las superproducciones de Hollywood, Ramos añadió: «Podría ser Los Ángeles. Podría ser el LA Galaxy, porque el LAFC ha acaparado algunos de los titulares en Los Ángeles. Quizás el Galaxy quiera volver a estar en lo más alto. El fichaje de Ronaldo sin duda les daría esa exposición».
Volviendo a la posibilidad de que Ronaldo se vaya a Miami, y si habría alguna preocupación por un choque de egos junto al argentino Messi, el mejor de todos los tiempos, Ramos dijo: «No lo creo. Creo que ambos tienen la edad suficiente para saber que ahora solo quieren ganar partidos. Sin duda, ambos son ganadores. Y, por cierto, Ronaldo no va a ir definitivamente a Miami.
«Me encantaría que eso sucediera. Sería fantástico que estos dos acabaran juntos, uno o dos años en Miami. Espero que suceda. ¿Habrá algún problema en cuanto al tamaño de sus egos? Creo que el único problema será cómo viajarán estos chicos, porque será un caos con la atención que recibiría este equipo».
¿Es Beckham el hombre capaz de hacer realidad un fichaje espectacular?
Eso sería un tema para otro día, ya que el Inter Miami es consciente de que tener a Messi y Ronaldo juntos sería un sueño para el marketing. Se ha sugerido que la leyenda del Manchester United, Sir David Beckham, copropietario del Herons, podría ser el hombre que hiciera realidad lo que parece imposible.
Otra exestrella de la MLS, Rob Earnshaw, declaró recientemente a GOAL sobre este tema: «Si hubiera un lugar donde eso pudiera suceder, sería en algún sitio como el Inter Miami. Por desgracia, no creo que vaya a suceder nunca. A todos los fanáticos nos encantaría verlos jugar en un equipo algún día y trabajar juntos antes de que ambos se retiren. No creo que vaya a suceder, pero si hubiera alguna posibilidad, creo que David Beckham sería el indicado para hacerlo realidad».
El ganador de la Copa del Mundo Kleberson, que también jugó en un club estadounidense en su momento, es otro de los que ha hablado con GOAL sobre el interés del Inter Miami por Ronaldo: «¡Vaya, imagínate que eso ocurriera, Estados Unidos se volvería loco! Venderían todo lo que tienen para tener a esos dos juntos. En un vestuario: Messi, Cristiano Ronaldo y quizá Neymar. ¡Es el equipo de ensueño!».
- Getty
Messi, frustrado tras perder el inicio de la campaña 2026
El Inter Miami podría decidir que necesita más refuerzos tras sufrir una humillante derrota por 3-0 ante el LAFC en su primer partido de la temporada 2026 de la MLS. Messi se mostró frustrado al final del partido disputado en California, pero se han desmentido los rumores de que entrara en el vestuario de los árbitros.
Anuncios