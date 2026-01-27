'Paso a paso' - Cristiano Ronaldo exige 'total concentración' del Al-Nassr mientras la victoria impulsa las esperanzas de título de la Saudi Pro League

Mientras Cristiano Ronaldo estará ansioso por ver a su equipo Al-Nassr terminar en la cima de la clasificación de la liga, también esperará asegurar el primer lugar en la tabla de goleadores de la Saudi Pro League. Ronaldo actualmente comparte el primer lugar con 16 goles con Julián Quinones de Al Qadsiah, mientras que Ivan Toney de Al-Ahli está solo uno detrás con 15. Quinones ha estado en un estado de forma extraordinario esta temporada y ha agradecido a sus compañeros de equipo por ayudarlo a llegar a la cima de la tabla de goleadores. Él dijo: "Como dije antes, son solo números. El apoyo de mis compañeros ha sido muy importante para poder luchar por la [bota de oro]. Les debo todo a ellos y al cuerpo técnico. Este es un resultado de los esfuerzos de mis compañeros. Les agradezco por esto; también agradezco al cuerpo técnico por lo que han hecho. Pero como dije, lo más importante es el equipo, y lo más importante es continuar en este nivel.”