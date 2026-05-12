Casemiro admira a Gareth Bale, con quien jugó en el Real Madrid. El brasileño del Manchester United lo sitúa por encima de Cristiano Ronaldo.
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Cristiano Ronaldo, excluido: «Es el jugador más completo con el que he jugado»
Casemiro asegura que Bale es el compañero más completo con el que ha jugado, pese a haber compartido vestuario con Ronaldo en el Real Madrid. En una entrevista en el canal de YouTube «Rio Ferdinand Presents», el centrocampista brasileño recuerda el gran talento del equipo madridista durante su etapa dorada en Europa.
Aunque muchos destacan a Ronaldo por sus goles, Casemiro subraya la influencia global de Bale en el campo: su capacidad para brillar en ataque y ayudar en defensa lo diferenció del resto.
- AFP
Casemiro destaca el olfato goleador de Ronaldo frente a la versatilidad de Bale, resaltando las cualidades físicas y técnicas del galés.
«Cristiano marca, tiene al menos quince goles. Pero Bale ataca, defiende, remata de cabeza, marca y hasta comete faltas», destaca. «Cristiano es el mejor; Bale es más completo: ataca, defiende, cabecea, hace faltas y lo hace todo muy bien y muy rápido. Para mí es un jugador increíble». Cristiano es diferente. Pero para mí Bale es el más completo: ataca, defiende, marca de cabeza, comete faltas. Lo hace todo muy bien y muy rápido. Para mí, Bale es increíble».
Bale fue clave en una de las etapas más exitosas del Real Madrid. Con sus goles (106 en total) ayudó al club a ganar cinco Champions League. Aun así, su relación con parte de la afición fue tensa y los medios españoles lo criticaron, sobre todo en sus últimos años.
Al recordar ese periodo, admitió que quizá debería haber gestionado las críticas de otra manera. Según citó el Mirror, dijo: «Creo que para los aficionados del Real Madrid no era suficiente. Fui terco y no quise cambiar, pero si hubiera jugado un poco mejor, habría sido menos blanco de la prensa y de los aficionados».
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Casemiro, de 34 años, ha compartido vestuario con algunos de los mejores jugadores de clubes y selecciones. Su contrato con el Manchester United termina el mes que viene, así que debe decidir su futuro. Se rumorea que podría fichar pronto por el Inter de Miami de Lionel Messi.