Cristiano Ronaldo ahora está a solo 40 goles de su objetivo de 1,000 mientras Al-Nassr sobrevive al susto en Damac para reavivar su apuesta por el título de la Saudí Pro League

Al-Nassr necesitó menos de cinco minutos para abrir el marcador contra un equipo de Damac que lucha en la parte baja de la tabla de la Saudi Pro League. Kingsley Coman fue el creador con un buen trabajo por la derecha antes de pasar el balón a Ghareeb. El extremo todavía tenía trabajo por hacer pero dio un gran toque para descolocar a su defensor y luego definió con calma.

Parecía ser el comienzo de un aluvión, pero Al-Nassr fue desperdiciado frente a la portería y no pudo aumentar su cuenta en la primera mitad. Joao Félix desaprovechó una buena oportunidad y luego estrelló otro esfuerzo contra el travesaño, mientras que a Al-Nassr también se le negó un penalti después de que Abdelkader Bedrane pareciera manejar el balón. Damac también causó algunos problemas a los visitantes. Riyadh Sharahili tuvo el balón en el fondo de la red, pero fue anulado por fuera de juego, mientras que el portero Bento hizo dos buenas paradas antes del descanso.

Cristiano Ronaldo tuvo unos frustrantes primeros 45 minutos pero se enmendó al inicio de la segunda mitad. Félix puso a su compañero de equipo portugués en posición de gol para pasar el balón por encima del portero Kewin para el gol número 960 de su carrera. Damac ha tenido problemas para anotar goles toda la temporada, pero logró recortar distancias a los 68 minutos. Un córner fue lanzado desde la derecha y Jamal Harkass, completamente desmarcado, cabeceó en el primer palo.

El gol ofreció a Damac la esperanza de una remontada inesperada y provocó un final nervioso para Al-Nassr. Ronaldo pensó que había asegurado el partido en los últimos 10 minutos cuando encontró el fondo de la red nuevamente, pero fue anulado por otro fuera de juego. Sin embargo, al final, dos goles fueron suficientes para los visitantes que se llevan a casa tres puntos importantes.