Ronaldo volverá a Estados Unidos desesperado por conseguir el trofeo de la Copa del Mundo - con el más prestigioso de los premios que hasta ahora le ha eludido a lo largo de una carrera futbolística notable.

El ex compañero de equipo en el Manchester United y ganador de la Copa del Mundo 2002 Kleberson dijo recientemente a GOAL sobre el deseo de Ronaldo de emular a su eterno rival Lionel Messi capturando una corona global: “Dentro de él probablemente siente ‘vaya, tengo que ganar la Copa del Mundo, no puedo terminar mi carrera así’.

“Tiene que trabajar duro. No es solo él, son otros jugadores. Neymar también probablemente está pensando ‘Messi tiene una Copa del Mundo, yo no’. [Erling] Haaland también, él podría no ganar una Copa del Mundo. Está dentro de los jugadores, dentro de estos jugadores top.

“Mira a Adriano, es un gran nombre en Brasil, en Italia jugó a un gran nivel, pero no ha ganado la Copa del Mundo. La Copa del Mundo a veces es justa, a veces injusta. Creo que esos chicos me miran y piensan ‘¡Dios mío, no puedo creer que Kleberson tenga una Copa del Mundo y yo no!’ No tengo cinco Balones de Oro, ¡pero he ganado la Copa del Mundo!”

Portugal ha sido colocado en el Grupo K en la Copa del Mundo 2026. Comenzarán su campaña contra el ganador de un repechaje interconfederacional el 17 de junio, antes de enfrentarse a Uzbekistán y Colombia.