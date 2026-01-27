Cristiano Ronaldo envía un mensaje amoroso de cumpleaños a su prometida Georgina Rodríguez tras su regreso a la Casa Blanca
Ronaldo envía un mensaje de cumpleaños desde Arabia Saudita
Ronaldo estuvo en acción para Al-Nassr el lunes mientras luchaban para lograr una victoria por 1-0 sobre Al-Taawoun. No anotó en ese partido, en una continua búsqueda por alcanzar los 1,000 goles en su carrera, y se enfrentó a los oponentes de principio a fin - antes de disfrutar de celebraciones desenfrenadas.
El ganador del Balón de Oro en cinco ocasiones ahora se está relajando y recargando energías antes de otro encuentro de la Saudi Pro League el viernes. Ha querido reconocer que su novia de larga data está celebrando una ocasión especial en América. Ronaldo publicó en Instagram: “¡Feliz cumpleaños a la mujer de mi vida!”
Melania estreno: Por qué Georgina está en Estados Unidos
Ronaldo y Georgina revelaron en agosto de 2025 que ahora están comprometidos, con una lujosa ceremonia de boda planeada. Queda por ver cuándo tendrá lugar ese evento, con CR7 preparándose para un verano ocupado que lo verá participar en otra final de la Copa del Mundo con Portugal.
Ese torneo se dirige a EE. UU., Canadá y México, con Georgina actualmente en ese lado del Atlántico. Ha estado visitando la Casa Blanca en Washington D.C. para una proyección de ‘Melania’, el nuevo documental sobre la Primera Dama del Presidente Donald Trump.
Georgina asistió al glamuroso estreno de esa producción y ha publicado una serie de fotos en las redes sociales de su gran noche. Acompañó estas con el mensaje: “Qué suerte haber podido asistir al estreno. Una experiencia tan impresionante como inspiradora. Felicidades por tu película @melaniatrump por el trabajo detrás de ella y por traerla a la vida con tanta presencia y sensibilidad.”
Georgina también ha estado viendo los lugares de interés en la capital de EE. UU., con poses en Instagram frente al Monumento a Washington. Ronaldo no estaba a su lado en esta ocasión.
Cuando Ronaldo conoció al Presidente Trump
Sin embargo, visitó la Casa Blanca junto a su futura esposa en noviembre de 2025. Ronaldo fue fotografiado riendo y bromeando con el presidente Trump tras una reunión entre el POTUS y el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman.
El empresario multimillonario Elon Musk, el vicepresidente JD Vance y el jefe de la FIFA Gianni Infantino también estuvieron presentes, y Trump dijo a sus invitados reunidos en un momento: “Esta sala está repleta de los líderes más grandes del mundo: negocios, deportes… Mi hijo es un gran fanático de Ronaldo… Barron pudo conocerlo, y creo que respeta un poco más a su padre ahora mismo, solo por el hecho de que te presenté. Así que solo quiero agradecerles a ambos por estar aquí.”
Oferta por el trofeo de la Copa del Mundo: ¿Puede Ronaldo emular a Messi?
Ronaldo volverá a Estados Unidos desesperado por conseguir el trofeo de la Copa del Mundo - con el más prestigioso de los premios que hasta ahora le ha eludido a lo largo de una carrera futbolística notable.
El ex compañero de equipo en el Manchester United y ganador de la Copa del Mundo 2002 Kleberson dijo recientemente a GOAL sobre el deseo de Ronaldo de emular a su eterno rival Lionel Messi capturando una corona global: “Dentro de él probablemente siente ‘vaya, tengo que ganar la Copa del Mundo, no puedo terminar mi carrera así’.
“Tiene que trabajar duro. No es solo él, son otros jugadores. Neymar también probablemente está pensando ‘Messi tiene una Copa del Mundo, yo no’. [Erling] Haaland también, él podría no ganar una Copa del Mundo. Está dentro de los jugadores, dentro de estos jugadores top.
“Mira a Adriano, es un gran nombre en Brasil, en Italia jugó a un gran nivel, pero no ha ganado la Copa del Mundo. La Copa del Mundo a veces es justa, a veces injusta. Creo que esos chicos me miran y piensan ‘¡Dios mío, no puedo creer que Kleberson tenga una Copa del Mundo y yo no!’ No tengo cinco Balones de Oro, ¡pero he ganado la Copa del Mundo!”
Portugal ha sido colocado en el Grupo K en la Copa del Mundo 2026. Comenzarán su campaña contra el ganador de un repechaje interconfederacional el 17 de junio, antes de enfrentarse a Uzbekistán y Colombia.